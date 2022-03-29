تغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية المتواجدة في بولندا "على اتصال" بالقوات الأوكرانية أثناء تسليمها أسلحة لها، لكنها لا تدربها "بالمعنى التقليدي".

وبحسب البيان المقتضب الذي نقلته وكالة "رويترز"، لم يقدم المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، أي تفاصيل بشأن ما ينطوي عليه هذا التواصل بالضبط.