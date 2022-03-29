تغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
20:26 GMT 29.03.2022
نيبينزيا: روسيا لا تستبعد توصيل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا بالمركبات الطبية
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تستبعد إمكانية توريد الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا في سيارات شركة توصيل البضائع "DHL" أو في المركبات الطبية.
في الوقت نفسه، تطلب روسيا، حسب نيبينزيا، تفسيرا فيما يتعلق باستخدام سيارة تابعة للأمم المتحدة تحمل أرقاما دبلوماسية من قبل القوميين بالقرب من خاركوف.
20:23 GMT 29.03.2022
البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية المتواجدة في بولندا "على اتصال" بالقوات الأوكرانية أثناء تسليمها أسلحة لها، لكنها لا تدربها "بالمعنى التقليدي".
وبحسب البيان المقتضب الذي نقلته وكالة "رويترز"، لم يقدم المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، أي تفاصيل بشأن ما ينطوي عليه هذا التواصل بالضبط.
20:02 GMT 29.03.2022
16:58 GMT 29.03.2022
الكرملين: "تم التأكيد على أنه من أجل حل الوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، فإن على المسلحين القوميين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء السلاح".
16:57 GMT 29.03.2022
الكرملين: "استمر تبادل وجهات النظر حول الجوانب الراهنة لتطور الوضع في أوكرانيا ، بما في ذلك، مع مراعاة جولة المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين التي عقدت اليوم في إسطنبول".
16:57 GMT 29.03.2022
الكرملين: بوتين يؤكد لماكرون خلال اتصال هاتفي أن على المسلحين القوميين في ماريوبول إلقاء السلاح من أجل حل الوضع الصعب هناك.
15:42 GMT 29.03.2022
15:42 GMT 29.03.2022
قائد القوات الأمريكية في أوروبا: الولايات المتحدة على الأرجح ستزيد من عدد قواتها في أوروبا حتى بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا.
15:37 GMT 29.03.2022
ميدينسكي: يجب تعزيز الديناميكيات الإيجابية في المفاوضات مع أوكرانيا بشكل أكبر.
15:02 GMT 29.03.2022
ميدينسكي: موسكو لا ترغب في تعريض كييف لمخاطرة عسكرية كبيرة
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا ترغب في تعريض كييف لمخاطرة عسكرية كبيرة.
وقال ميدينسكي عبر قناة "آر تي": "لا نرغب في تعريض هذه المدينة [كييف] لمخاطرة [عسكرية] كبيرة".
14:42 GMT 29.03.2022
14:41 GMT 29.03.2022
لجنة التحقيق الفيدرالية تفتح قضية بشأن محاولة الجيش الأوكراني قتل أسرى حرب روس.
14:26 GMT 29.03.2022
وزارة الخارجية الإيرلندية أبلغت السفير الروسي بطرد 4 موظفين روس.
14:09 GMT 29.03.2022
بلجيكا تطرد 21 دبلوماسيا روسيا بتهم التجسس والتسبب بالمخاطر الأمنية.
13:44 GMT 29.03.2022
مصدر في الوفد الروسي لـ "سبوتنيك": إن جولة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول قد انتهت، وستتواصل المشاورات على شكل محادثات فيديو.
12:56 GMT 29.03.2022
12:47 GMT 29.03.2022
ميدينسكي: تتضمن مقترحات كييف إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية.
12:46 GMT 29.03.2022
ميدينسكي: روسيا ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
12:46 GMT 29.03.2022
ميدينسكي: أوكرانيا تتخلى عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية.
12:29 GMT 29.03.2022
الخارجية التركية: أنقرة تلاحظ تقاربا بين مواقف موسكو وكييف.