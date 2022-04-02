https://arabic.sputniknews.com/20220402/أنصار-الله-توضح-بنود-الهدنة-الأممية-بعد-ترحيب-التحالف-بقيادة-السعودية-بها-1060759439.html

"أنصار الله" توضح بنود "الهدنة الأممية" بعد ترحيب التحالف بقيادة السعودية بها

"أنصار الله" توضح بنود "الهدنة الأممية" بعد ترحيب التحالف بقيادة السعودية بها

رحبت جماعة "أنصار الله" اليمنية بالمبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن لوقف إطلاق النار لمدة شهرين تتوقف بموجبها العمليات العسكرية في البلاد. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T07:40+0000

2022-04-02T07:40+0000

2022-04-02T07:40+0000

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ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة عن رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام، ترحيبه بالمبادرة الأممية.وذكرت القناة أن "مبادرة الأمم المتحدة تنص على هدنة مدتها شهرين تبدأ في 2 أبريل/نيسان 2022 وتنتهي في 2 يونيو/حزيران 2022 قابلة للتمديد".وأوضحت أن الهدف من الهدنة توفير بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع فليس القصد منها التوقف لإتاحة الفرصة لأي طرف بإعادة مجموعاته أو استئناف العمليات العسكرية.كما نشرت القناة البنود التي تضمنها الهدنة وهي:- وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض.- دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة.- تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا إلى صنعاء ومنها خلال شهري الهدنة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.- فور دخول الهدنة حيز التنفيذ سوف يدعو المبعوث الخاص الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال وتنقلاتهم بالاستفادة من الجو الذي تهيئة الهدنة.- تعاطي الأطراف مع المبعوث الخاص بشأن المقترحات حول الخطوات القادمة نحو إنهاء الحرب.الالتزام بالهدنة- تدخل الهدنة حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من إعلان المبعوث الخاص عن الهدنة.- خلال مدة الـ 24 ساعة تكون الأطراف مسؤولة عن إبلاغ القوات المنضوية تحتها بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية وتجميد المواقع العسكرية على الأرض.- سوف يعين الأطراف ضباط ارتباط مخولين للعمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على جميع جوانب الهدنة بما فيها الجوانب العسكرية لدعم الامتثال للهدنة واحترامها وتنفيذها.- الهدنة قابلة للتمديد بموافقة الأطراف.موقف التحالف العربيوكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، قد أعلن مساء يوم الجمعة، ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بدء هدنة لمدة شهرين.جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، على ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وقال المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية".واعتبر المالكي أن الهدنة "تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأمس الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.

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