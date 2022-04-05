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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220405/البيت-الأبيض-نشاطر-زيلينسكي-مشاعر-الإحباط--لكن-لا-يوجد-طريقة-لتغيير-الواقع-1060879658.html
البيت الأبيض: نشاطر زيلينسكي مشاعر الإحباط لكن لا يوجد طريقة لتغيير الواقع
البيت الأبيض: نشاطر زيلينسكي مشاعر الإحباط لكن لا يوجد طريقة لتغيير الواقع
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تشاطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشاعر الإحباط، على خلفية طلب الأخير حول عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي،... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T20:23+0000
2022-04-05T20:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تشاطر زيلينسكي إحباطه بشأن عضوية روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنها لا ترى أي طريقة لتغيير الوضع.و قال زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: "نحن الآن بحاجة إلى قرارات من مجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا".وحول ما يطلبه زيلينسكي على وجه التحديد من مجلس الأمن قال: "إذا كنت لا تعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات، فيمكنك القيام بأمرين: إما إزالة روسيا كمعتدٍ ومصدر للحرب حتى لا تتمكن من منع القرارات بشأن عدوانها، ثم القيام بكل ما يمكننا القيام به لإحلال السلام".والأمر الثاني وفقا للرئيس الاوكراني هو "إظهار كيف يمكننا إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل من أجل السلام".يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/فيديو-يوثق-قيام-جنود-أوكرانيون-بارتكاب-جرائم-حرب-بحق-جنود-روس-أسرى--1060872646.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: نشاطر زيلينسكي مشاعر الإحباط لكن لا يوجد طريقة لتغيير الواقع

20:23 GMT 05.04.2022
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZEالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تشاطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشاعر الإحباط، على خلفية طلب الأخير حول عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنها لا ترى طريقة لتغيير الواقع الدولي.
وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تشاطر زيلينسكي إحباطه بشأن عضوية روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنها لا ترى أي طريقة لتغيير الوضع.

وأتت تصريحات البيت الأبيض على خلفية مطالبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، مجلس الأمن الدولي سحب العضوية الدائمة لروسيا أو إصلاح نظام الأمم المتحدة.

فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
فيديو يوثق قيام جنود أوكرانيين بارتكاب جرائم حرب بحق جنود روس أسرى
16:31 GMT
و قال زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: "نحن الآن بحاجة إلى قرارات من مجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا".
وحول ما يطلبه زيلينسكي على وجه التحديد من مجلس الأمن قال: "إذا كنت لا تعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات، فيمكنك القيام بأمرين: إما إزالة روسيا كمعتدٍ ومصدر للحرب حتى لا تتمكن من منع القرارات بشأن عدوانها، ثم القيام بكل ما يمكننا القيام به لإحلال السلام".
والأمر الثاني وفقا للرئيس الاوكراني هو "إظهار كيف يمكننا إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل من أجل السلام".
القوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: سنحرر ماريوبول بعد أن أثبتت كييف أنها غير مهتمة بإنقاذ حياة مقاتليها
17:32 GMT

كما اقترح زيلينسكي على مجلس الأمن الدولي حل نفسه إذا كان هناك بديل للوضع الحالي.

يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.
في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
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