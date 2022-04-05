https://arabic.sputniknews.com/20220405/البيت-الأبيض-نشاطر-زيلينسكي-مشاعر-الإحباط--لكن-لا-يوجد-طريقة-لتغيير-الواقع-1060879658.html

البيت الأبيض: نشاطر زيلينسكي مشاعر الإحباط لكن لا يوجد طريقة لتغيير الواقع

البيت الأبيض: نشاطر زيلينسكي مشاعر الإحباط لكن لا يوجد طريقة لتغيير الواقع

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تشاطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشاعر الإحباط، على خلفية طلب الأخير حول عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي،... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T20:23+0000

2022-04-05T20:23+0000

2022-04-05T20:23+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تشاطر زيلينسكي إحباطه بشأن عضوية روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنها لا ترى أي طريقة لتغيير الوضع.و قال زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: "نحن الآن بحاجة إلى قرارات من مجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا".وحول ما يطلبه زيلينسكي على وجه التحديد من مجلس الأمن قال: "إذا كنت لا تعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات، فيمكنك القيام بأمرين: إما إزالة روسيا كمعتدٍ ومصدر للحرب حتى لا تتمكن من منع القرارات بشأن عدوانها، ثم القيام بكل ما يمكننا القيام به لإحلال السلام".والأمر الثاني وفقا للرئيس الاوكراني هو "إظهار كيف يمكننا إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل من أجل السلام".يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.

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