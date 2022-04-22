https://arabic.sputniknews.com/20220422/عمران-خان-للباكستانيين-انتظروا-دعوة-مني-للنزول-إلى-الشارع-1061484311.html

عمران خان للباكستانيين: انتظروا دعوة مني للنزول إلى الشارع

عمران خان للباكستانيين: انتظروا دعوة مني للنزول إلى الشارع

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، المعزول برلمانيا، عمران خان، أنصاره إلى انتظار دعوة منه للنزول إلى الشارع، رافضا الاعتراف بالحكومة الجديدة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار باكستان

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ووفقا لصحيفة "داون" الباكستانية، قال خان: "عليكم جميعًا الاستعداد في الشوارع والمدن والقرى، عليكم انتظار مكالمتي".تأكيدات عمران خان جاءت خلال خطاب له في تجمع بمدينة لاهور الباكستانية، مساء أمس الخميس، والذي أكد فيه أن محطته التالية ستكون في العاصمة الوطنية حيث حث أنصاره والعاملين في الحزب على ذلك، قائلا: "انتظروا مكالمتي".وأضاف خان: "لا نريد أن نؤذي بلادنا لكننا لن نقبل هذه الحكومة المستوردة بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أن "هذه الحركة ستكتسب زخما".وقال: "أتحدى أنه إذا كنت تجرؤ ثم تستمع إلى قضايانا بشكل جماعي حتى تعرف كل الأمة من قام بالفعل بجمع الأموال من خلال القنوات المناسبة ومن يفعل ذلك من خلال وسائل غير مشروعة".وادعى خان أنه خرج من السلطة بسبب انتهاج سياسة خارجية مستقلة لباكستان، والتي قال إن القوى الدولية لا تحبها، متهما القوى العالمية بالتواطؤ مع بعض خصومه المحليين لإنهاء حكومته في وقت "كان الاقتصاد ينطلق، وكانت الصادرات عالية"، مشيرا إلى أن "كل هذا في وقت كان فيروس كورونا يعيث فوضى في العالم كله"، حسب تعبيره.وأعلن وقتها رئيس مجلس النواب أن أحزاب المعارضة قد نجحت في الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب، المؤلف من 342 عضوا، من أجل دعم اقتراح سحب الثقة، وهو ما جعل لها الأغلبية في التصويت، فيما لم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

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