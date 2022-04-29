https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-شخص-وإصابة-3-آخرين-إثر-قصف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-دونيتسك-1061747311.html
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T19:04+0000
2022-04-29T19:04+0000
2022-04-29T19:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال المكتب على "تلغرام": "وردت معلومات أولية عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة مدنيين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك".وبحسب قيادة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة القصف اشتعلت النيران في إحدى المدارس، كما تضرر بناء المساكن".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-20-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1061690456.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك.
وقال المكتب على "تلغرام": "وردت معلومات أولية عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة مدنيين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية
لمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك".
وبحسب قيادة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة القصف اشتعلت النيران في إحدى المدارس، كما تضرر بناء المساكن".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس
، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.