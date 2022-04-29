عربي
لافروف: روسيا لا تستخدم المرتزقة في أوكرانيا.. وفي هذه الحالة تنتهي العملية العسكرية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-شخص-وإصابة-3-آخرين-إثر-قصف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-دونيتسك-1061747311.html
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T19:04+0000
2022-04-29T19:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060658229_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf6282a8164cf3e03abda46a97e2f54e.jpg
وقال المكتب على "تلغرام": "وردت معلومات أولية عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة مدنيين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك".وبحسب قيادة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة القصف اشتعلت النيران في إحدى المدارس، كما تضرر بناء المساكن".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-20-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1061690456.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060658229_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_757899cea05dd01baa27b989a53e05c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك

19:04 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك.
وقال المكتب على "تلغرام": "وردت معلومات أولية عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة مدنيين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك".
وبحسب قيادة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة القصف اشتعلت النيران في إحدى المدارس، كما تضرر بناء المساكن".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أمس, 06:44 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала