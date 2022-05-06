https://arabic.sputniknews.com/20220506/أنصار-الله-جميع-المحتجزين-المفرج-عنهم-ليسوا-أسرى-حرب-ما-عدا-5-فقط-1061931927.html

"أنصار الله": جميع المحتجزين المفرج عنهم ليسوا أسرى حرب ما عدا 5 فقط

"أنصار الله": جميع المحتجزين المفرج عنهم ليسوا أسرى حرب ما عدا 5 فقط

قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن 5 من أسراها فقط شملتهم المبادرة أحادية الجانب المعلنة من التحالف العربي بقيادة السعودية المتضمنة إطلاق سراح 163 محتجزا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T18:38+0000

2022-05-06T18:38+0000

2022-05-06T18:38+0000

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القاهرة. سبوتنيك. جاء ذلك في بيان أصدرته، مساء اليوم الجمعة، لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، أطلعت عليه وكالة "سبوتنيك".وقالت اللجنة في بيانها: "التقينا بممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارتهم المحتجزين الذين تبين أن عددهم 126 محتجزاً وليسوا 163 كما أعلن النظام السعودي".وأضافت: "تبين أن جميع المحتجزين ليسوا أسرى حرب ما عدا خمسة منهم فقط وأربعة صيادين تم اختطافهم من البحر الأحمر، وبقية الأسماء غير معروفة لنا، وإن كنا نرحب بإطلاق سراح أي يمني، إلا أن عليهم (في إشارة إلى السعودية) التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية".وذكرت لجنة الأسرى في "أنصار الله"، أن "من بين المحتجزين 9 أجانب من جنسيات أفريقية لا علاقة للجماعة بهم".واتهمت "أنصار الله"، السعودية التي تقود التحالف العربي، "بتسييس" ملف الأسرى و"استهداف العمالة اليمنية وتقديمهم كأسرى حرب"، بالقول: "نؤكد أن ملف الأسرى ملف إنساني يجب عدم استغلاله للمزايدات والابتزاز، ولا يمكننا السماح للنظام السعودي بتسييسه واستهداف العمالة اليمنية أو المعتقلين من الجنسيات المختلفة وتقديمهم على أنهم أسرى حرب".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إعادة 117 محتجزاً يمنياً أفرج عنهم التحالف العربي ضمن مبادرة أحادية الجانب قال إنها تشمل أسرى من جماعة "أنصار الله".في حين أعلن التحالف العربي، وفقاً لتلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي، "إطلاق ونقل سراح 163 أسيرا حوثيا ضمن المبادرة الإنسانية السعودية".وذكر التحالف أن "108 أسرى نقلوا إلى (العاصمة المؤقتة) عدن (جنوب) و9 إلى صنعاء و9 مقاتلين أجانب جاري تسليمهم لسفارات دولهم"، مشيراً إلى "نقل 37 أسيرا براً وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود [الحدود السعودية اليمنية]".وكان المتحدث باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، بشير عمر، أفاد مساء اليوم، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "اللجنة ستنقل أكثر من 100 محتجز من مطار أبها السعودي إلى مطار عدن الدولي، على متن طائراتها عبر ثلاث رحلات".ويوم الثلاثاء الماضي، نفت جماعة "أنصار الله" صلتها بـ 163 محتجزاً أعلن التحالف العربي، الأسبوع الماضي، مبادرة إنسانية لإطلاق سراحهم.ووقتها، قال رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر": "بعد زعم السعودية تقديم مبادرة للإفراج عن بعض من أسرانا، تبلّغنا بكشف يتضمن عدداً من الأسماء خلاف ما أعلنت، وأكثر من ذلك أنهم ليسوا من أسرانا وغير معروفين لدينا، وأبلغنا الصليب الأحمر أننا غير معنيين بهم، وعلى دول العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] التوقف عن المتاجرة والمزايدة بملف هو إنساني بامتياز".ويوم الخميس الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيراً من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة".وذكر المالكي، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "القرار جاء كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية".وأوضح أن القرار "لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادىء الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018 باتفاقية ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين أواخر العام 2018]".وفي 27 مارس /آذار الماضي، كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، عبر "تويتر"، عن التوصل إلى توافق مع "أنصار الله" عبر مكتب المبعوث الأممي لإنجاز أكبر صفقة تبادل أسرى بين أطراف النزاع في اليمن منذ اندلاع الصراع، تشمل 2223 أسيراً من الطرفين بينهم 19 من قوات التحالف العربي، وقائدان بارزان من القوات الحكومية.وأوضح المسؤول الحكومي، أن الاتفاق يتضمن إطلاق "أنصار الله" 823 أسيراً لديها، منهم 800 تابعون لقوات الحكومة و16 أسيراً سعودياً وثلاثة سودانيين من قوات التحالف العربي، بالإضافة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، وكذا شقيق ونجل قائد قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة العميد طارق محمد عبد الله صالح، مقابل إطلاق الحكومة سراح 1400 أسير تابعين للجماعة.وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أكدت لجنة الصليب الأحمر، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر أيلول/ سبتمبر قبل الماضي.وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قوات التحالف العربي