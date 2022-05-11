https://arabic.sputniknews.com/20220511/هل-ينجح-المبعوث-الأممي-في-تمديد-الوقف-المؤقت-لإطلاق-النار-في-اليمن؟-1062117868.html

هل ينجح المبعوث الأممي في تمديد الوقف المؤقت لإطلاق النار في اليمن؟

هل ينجح المبعوث الأممي في تمديد الوقف المؤقت لإطلاق النار في اليمن؟

مع دخول الهدنة شهرها الثاني يقوم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في الوقت الراهن بجولات مكوكية ما بين صنعاء وعدن وسلطنة عمان والرياض للتوصل إلى اتفاق... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T17:42+0000

2022-05-11T17:42+0000

2022-05-11T17:42+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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فهل ينجح المبعوث الأممي في تمديد "الهدنة" واستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثامن دون أن يخرج أحد أطرافها منتصرا؟بداية، يقول القيادي في الحراك الجنوبي اليمني: "فيما يتعلق بالهدنة الحالية في اليمن فقد شهدت سنوات الحرب العديد منها سواء في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي أو المجلس الرئاسي الحالي، وكل تلك الأمور لا تلقى قبولا لدى الطرف الآخر في صنعاء (أنصار الله)، فمع كل هدنة لهم شروط أبرزها وقف الحرب وفك الحصار".استراحة محاربوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: "أنصار الله ترى أن الهدنة لا تمثل إلا استراحة محارب بالنسبة للسعودية، لذا نجد أن تلك الأمور لا تلقى القبول الكبير لدى صنعاء أو حتى لدى الأطراف الأخرى، حيث تشترط أنصار الله الوقف الشامل والدائم للحرب وليس للاستراحة ثم معاودة القتال مجددا، والمجلس الرئاسي الذي تحدث عن موافقته على التمديد، هو يتحدث عن طرف واحد والتسوية يجب أن تشمل الجميع، فالمسألة مرتبطة بجميع الأطراف".وتابع قاسم: "قد يكون المجلس الرئاسي في عدن يحاول تمديد الهدنة لمرة ثانية من أجل إتاحة المزيد من الوقت لترتيب أوراقه، لأن مسألة عدم القدرة على تحقيق أي تقدم تجاه الحوثيين تسبب في نوع من الحرج للمجلس الجديد، خاصة وأن هناك ألوية داخل حضرموت وشبوة، وهناك إشكاليات كثيرة يعاني منها المجلس الرئاسي منها، الوضع الاقتصادي والأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب وغيرها في المناطق التي يتواجد فيها".السلام الشاملويرى قاسم أن: "تلك الهدنة من وجهة نظري، ما هى إلا استراحة محارب لكل الأطراف ولا تعد إحدى الخطوات نحو السلام الشامل، الذي يحتاج إلى تنفيذ بعض الشروط قبل الدخول فيه وعلى كافة المستويات وليس العسكرية فقط، أي أن المشهد العام بالكامل يحتاج إلى وقت لأن الحرب متعددة الأوجه وليست بالنصر العسكري فقط.وأضاف: "فكل تلك الأمور مرتبطة بالتسوية السياسية، علاوة على أن المجلس الرئاسي اليمني يعاني من تناقضات في داخله، باعتبار أن هناك قوى غير راضية عن هذا الاتفاق، لكنها قبلته إرضاء للرياض الراعية لتلك الهدنة، وأعتقد أن المجلس عبارة عن ورقة أخيرة رمت بها السعودية ولن تستطيع تحقيق شيء سواء في الشمال أو في الجنوب."لم تحقق شيئاعلى الجانب الآخر يقول عضو مجلس الشورى اليمني في صنعاء، بليغ الشامي: "بدأت الهدنة مع شهر رمضان المبارك ودخلنا في الشهر الثاني ولم نصل إلى نتيجة والجميع يعلم هذا، فلا تزال الموانىء والمطارات مغلقة، كما أن حصار السفن النفطية لا يزال مستمرا ولم تدخل إلى الموانىء منذ بدء الهدنة سوى 5 سفن والباقي لا يزل محتجزا".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه ليست هناك نتيجة للهدنة التي نعيشها الآن، بل لم تنقطع الاختراقات التي تقوم بها طائرات التحالف التجسسية "بدون طيار"، منذ الساعات الأولى لسريان الهدنة، ومع كل هذا نأمل خيرا في أن يكون القادم أفضل من الآن، حيث تجري مفاوضات في عمان من أجل فتح المطار.وتابع الشامي: إذا كانت السعودية لديها شروط لفتح المطار لماذا وافقت على الهدنة والمطالب التي أبلغتها صنعاء للمبعوث الأممي منذ البداية، ومن وجهة نظري الشخصية وليست الرسمية وبعيدا عن مبررات الرياض، يتم تمديد الهدنة لمدة شهر أو شهرين آخرين، وأعتقد أن صنعاء ستقبل تمديد الهدنة طالما أنها ستحقن الدماء، وأيضا حتى لا يعطون فرصة للطرف الآخر للقول بأن أنصار الله لا يريدون السلام".أكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي استعداد الحكومة الشرعية لتقديم كل ما يلزم لإنجاح الجهود الأممية وإحلال السلام بالبلاد.وجدد العليمي، خلال لقائه في عدن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس الثلاثاء، دعمه للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل بنودها، بما في ذلك الإصرار على فتح المعابر على مدينة تعز المحاصرة من قبل المليشيات الحوثية "بحسب وسائل إعلام يمنية".وشدد على "ضرورة التزام المليشيات الحوثي بتسليم المرتبات لموظفي الدولة من عائدات إيرادات ميناء الحديدة النفطية، وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم".وطالب العليمي المبعوث بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الأسرى، بموجب الاتفاق الذي تم مع مكتب المبعوث الأممي.من ناحيته قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، التابع لجماعة أنصار الله، محمد عبدالسلام، عبر حسابه على تويتر، إن "بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتين الأردن ومصر".واعتبر أن "من يختلق أي شروط أخرى هو من يعرقل تنفيذ الهدنة"، مشدداً أنه "يفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, أنصار الله