https://arabic.sputniknews.com/20220514/محادثات-أمريكية-روسية-لأول-مرة-منذ-بدء-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-حماس-تدعو-لتشكيل-قيادة-موحدة--1062229453.html
محادثات أمريكية روسية لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا... حماس تدعو لتشكيل قيادة موحدة
محادثات أمريكية روسية لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا... حماس تدعو لتشكيل قيادة موحدة
محادثات أمريكية روسية لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ودول أوروبية تبحث الابتعاد عن المسار الأمريكي بشأن سوريا وتراجع ملف العقوبات، وحماس... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T14:41+0000
2022-05-14T14:41+0000
2022-05-14T14:41+0000
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محادثات أمريكية روسية لأول مرة منذ بدء الأزمة الأوكرانية.. حماس تدعو لتشكيل قيادة موحدة
محادثات أمريكية روسية لأول مرة منذ بدء الأزمة الأوكرانية.. حماس تدعو لتشكيل قيادة موحدة
محادثات أمريكية روسية لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانياناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الوضع في أوكرانيا مع التركيز على الجوانب الإنسانية، بحسب الخدمة الصحفية للكرملين.وذكر بيان الكرملين أنه قد "تم إجراء تقييم جوهري للوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي أعاقتها كييف بشكل أساسي".كما أجرى وزيرا الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والأمريكي، لويد أوستن، أول اتصال هاتفي بينهما منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات "ناقشت المسائل الملحة المتعلقة بالأمن الدولي منها الوضع في أوكرانيا".إلى ذلك، حدد رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، 17 يوليو/ تموز موعدا لإجراء استفتاء على انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية.وأشار إلى أنه عند الحديث عن أوسيتيا الجنوبية يمكن القول إن هذا الأمر يتقارب مع مسألة انضمام فنلندا لحلف الناتو.دول أوروبية تبحث الابتعاد عن المسار الأمريكي بشأن سوريا وتراجع ملف العقوباتكشف دبلوماسي عربي في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن أن مداولات حثيثة تجري في بعض الغرف الأوروبية المغلقة "للتغلب بطريقة مناسبة" على التعنت الأمريكي في الإبقاء على الحصار المفروض على سوريا عند أعلى مستوياته تشددا.وأشار المصدر إلى أن إعادة العلاقات مع دمشق يجري تحت غطاء "ضرورة المراجعة الإنسانية"، ومفادها أن العقوبات الاقتصادية لم تحقق أهدافها السياسية، كما أنها لم تفلح في تكريس الضغط المرتجى منها على السلطة في سوريا.وأضاف أنه يمكن القول أن الدول الأوروبية والكثير منها أصبحت يقظة من أنه لابد من اتخاذ قرارات منفردة بعيداً عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتخذ أي قرار يخص مصالحها بالدرجة الأولى دون النظر إلى حلفائها.حماس تدعو إلى سرعة تشكيل قيادة موحدة للمواجهة الشاملة مع إسرائيلدعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع "الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف في تصريح صحفي "إنهم في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية،".ووجه هنية الدعوة إلى السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن سحب الاعتراف بـ"إسرائيل" وإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، والالتفاف حول خيار المواجهة الشاملة.وأوضح أن حماس تسيطر على جزء من الوطن وتتحكم به بشكلٍ منفرد وتفرض عليه شروطها، مشددا على ضرورة مواجهة الانقسام الداخلي قبل أن يذهب الجميع إلى قيادة موحدة لمواجهة إسرائيل.يمكنكم متابعة المزيد عبر بنامج عالم سبوتنيك
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محادثات أمريكية روسية لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا... حماس تدعو لتشكيل قيادة موحدة
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محادثات أمريكية روسية لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ودول أوروبية تبحث الابتعاد عن المسار الأمريكي بشأن سوريا وتراجع ملف العقوبات، وحماس تدعو إلى سرعة تشكيل قيادة موحدة للمواجهة الشاملة مع إسرائيل.
محادثات أمريكية روسية لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الوضع في أوكرانيا مع التركيز على الجوانب الإنسانية، بحسب الخدمة الصحفية للكرملين.
وذكر بيان الكرملين أنه قد "تم إجراء تقييم جوهري للوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي أعاقتها كييف بشكل أساسي".
كما أجرى وزيرا الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والأمريكي، لويد أوستن، أول اتصال هاتفي
بينهما منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات "ناقشت المسائل الملحة المتعلقة بالأمن الدولي منها الوضع في أوكرانيا".
إلى ذلك، حدد رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، 17 يوليو/ تموز موعدا لإجراء استفتاء على انضمام أوسيتيا الجنوبية
إلى روسيا الاتحادية.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول الروسية، عمار قناة، إن توقيت إعلان أوسيتيا الجنوبية ليوم 17 يوليو كموعد للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، مرتبط بحالة التوتر التي نراها في منظومة العلاقات الدولية بالكامل والحرب الإعلامية والاقتصادية الموجهة ضد روسيا.
وأشار إلى أنه عند الحديث عن أوسيتيا الجنوبية يمكن القول إن هذا الأمر يتقارب مع مسألة انضمام فنلندا لحلف الناتو.
واعتبر الاتصال الهاتفي بين بوتين وشولتز، جزءا من المحاولات الأوروبية لعدم قطع الاتصال الكامل مع روسيا، ولكن لا يمكن التعاطي مع هذا الأمر بمثابة اختراق للأزمة أو لتحسين العلاقات السياسية، والدليل أنه حتى الآن هناك هيمنة أمريكية بشكل مباشر على القرار السياسي الأوروبي.
دول أوروبية تبحث الابتعاد عن المسار الأمريكي بشأن سوريا وتراجع ملف العقوبات
كشف دبلوماسي عربي في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن أن مداولات حثيثة تجري في بعض الغرف الأوروبية المغلقة "للتغلب بطريقة مناسبة" على التعنت الأمريكي في الإبقاء على الحصار المفروض على سوريا عند أعلى مستوياته تشددا.
وأشار المصدر إلى أن إعادة العلاقات مع دمشق
يجري تحت غطاء "ضرورة المراجعة الإنسانية"، ومفادها أن العقوبات الاقتصادية لم تحقق أهدافها السياسية، كما أنها لم تفلح في تكريس الضغط المرتجى منها على السلطة في سوريا.
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي رضوان قاسم "إن الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم أصبحت تعرف تمام المعرفة بأن الولايات المتحدة الأمريكية والذهاب خلفها في كل سياستها سيؤدي إلى المهالك والمتاعب وهذا ما أثبتته الأحداث في أوكرانيا.
وأضاف أنه يمكن القول أن الدول الأوروبية
والكثير منها أصبحت يقظة من أنه لابد من اتخاذ قرارات منفردة بعيداً عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتخذ أي قرار يخص مصالحها بالدرجة الأولى دون النظر إلى حلفائها.
حماس تدعو إلى سرعة تشكيل قيادة موحدة للمواجهة الشاملة مع إسرائيل
دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة
تقود المواجهة مع "الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف في تصريح صحفي "إنهم في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية،".
ووجه هنية الدعوة إلى السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن سحب الاعتراف بـ"إسرائيل" وإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، والالتفاف حول خيار المواجهة الشاملة.
في هذا الصدد، قال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح الفلسطينية منير الجاغوب، إن تشكيل أي قيادة موحدة، كما دعت حركة حماس يجب أن يسبقه اتفاق داخلي بين كل الفصائل الفلسطينية.
وأوضح أن حماس تسيطر على جزء من الوطن وتتحكم به بشكلٍ منفرد وتفرض عليه شروطها، مشددا على ضرورة مواجهة الانقسام الداخلي قبل أن يذهب الجميع إلى قيادة موحدة لمواجهة إسرائيل.
يمكنكم متابعة المزيد عبر بنامج عالم سبوتنيك