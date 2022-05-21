https://arabic.sputniknews.com/20220521/حماس-تجدد-المطالبة-بلجنة-تحقيق-دولية-في-جريمة-قتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062505897.html

"حماس" تجدد المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

"حماس" تجدد المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مجددا، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في حادثة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، معتبرة أن “قرار إسرائيل بعدم فتح تحقيق... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T11:56+0000

2022-05-21T11:56+0000

2022-05-21T11:56+0000

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت الحركة، في بيان للمتحدث فوزي برهوم، إن "قسم التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية بالجيش الإسرائيلي لا يعتزم فتح تحقيق جنائي، في حادثة مقتل أبو عاقلة، مضيفا أن: “قرار ما يسمى بالمدعية العسكرية الإسرائيلية عدم فتح تحقيق في الحادثة، دليل على سادية ووحشية الاحتلال القائم على القتل بدم بارد”.ولفت إلى أن إسرائيل “لا تكترث للقوانين والمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية تاريخية عن تقصيره في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة الذين تلطخت أيديهم بدماء شعبنا الفلسطيني”.وكانت صحيفة هاآرتس العبرية ذكرت، الخميس الماضي، أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقا بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، التي قتلت الأسبوع الماضي، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية.وادعت الصحيفة أن السبب وراء ذلك يعود إلى الزعم بعدم وجود اشتباه في ارتكاب جريمة ما، فضلا عن سبب آخر يتعلق بتقييم الجيش الإسرائيلي نفسه بدعوى أنه أي تحقيق بشأن استجواب الضباط والجنود بداخل الجيش سيثير ضجة وجدل كبيرين، وهو ما يرفضه الجيش في الوقت الراهن.ورجحت الصحيفة العبرية أن يثير قرار عدم اعتزام الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق حيال مقتل أبو عاقلة الذي لم يصدر عنه إعلان رسمي، حتى الآن، انتقادات واسعة من الإدارة الأمريكية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220519/الخارجية-الفلسطينية-تصف-قرار-إسرائيل-بعدم-التحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-بأنه-فشل-في-إخفاء-الأدلة-1062428733.html

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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم