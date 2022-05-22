https://arabic.sputniknews.com/20220522/بايدن-لست-قلقا-من-تجارب-بيونغ-يانغ-النووية-ومستعدون-لأي-شيء-1062535518.html
بايدن: لست قلقا من تجارب بيونغ يانغ النووية ومستعدون لأي شيء
بايدن: لست قلقا من تجارب بيونغ يانغ النووية ومستعدون لأي شيء
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه غير قلق بشأن عزم كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T06:53+0000
2022-05-22T06:53+0000
2022-05-22T06:53+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739845_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_6c4b7a0499ebcb0032665c00848c9327.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها رويترز، قال بايدن: "لا أشعر بالقلق من قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب نووية، فنحن مستعدون لأي شيء وسنرد على ما ستفعله بيونغ يانغ".وكان بايدن قد وصل إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة لحضور قمته الأولى مع الرئيس المنتخب حديثًا للبلاد، يون سوك يول.وخلال الاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي، أمس السبت، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستعزز ردعها ضد التهديدات الكورية الشمالية وستنشر "أصولا استراتيجية" لردع بيونغ يانغ إذا دعت الضرورة.وعندما سئل عما إذا كان الرئيس يفكر في الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال بايدن: "فيما يتعلق بما إذا كنت سألتقي مع زعيم كوريا الشمالية، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كان مخلصًا وما إذا كان جادًا".فمنذ بداية العام، أطلقت بيونغ يانغ 16 صاروخًا، قالت بعضها إنه فرط صوتي، فيما لفتت المخابرات الأمريكية إلى أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء تجربة نووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/بايدن-اللقاء-مع-رئيس-كوريا-الشمالية-سيتوقف-على-صدقه-1062496155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739845_245:0:2898:1990_1920x0_80_0_0_074b3295212c7e5eed665eb1a8a48a1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
بايدن: لست قلقا من تجارب بيونغ يانغ النووية ومستعدون لأي شيء
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه غير قلق بشأن عزم كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية.
ووفقا لتصريحات نقلتها رويترز، قال بايدن: "لا أشعر بالقلق من قيام كوريا الشمالية
بإجراء تجارب نووية، فنحن مستعدون لأي شيء وسنرد على ما ستفعله بيونغ يانغ".
وكان بايدن قد وصل إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة لحضور قمته الأولى
مع الرئيس المنتخب حديثًا للبلاد، يون سوك يول.
وسوف تشمل جولة بايدن في آسيا، اليابان بجانب كوريا الجنوبية، وسيبقى هناك حتى الـ24 من مايو/ أيار الجاري، ليحضر قمة الحوار الأمني الرباعي مع زعماء أستراليا والهند.
وخلال الاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي، أمس السبت، قال بايدن إن
الولايات المتحدة ستعزز ردعها ضد التهديدات الكورية الشمالية وستنشر "أصولا استراتيجية" لردع بيونغ يانغ إذا دعت الضرورة.
كما اتفقت سيؤول وواشنطن على النظر في توسيع تدريباتهما العسكرية المشتركة في البلدين.
وعندما سئل عما إذا كان الرئيس يفكر في الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال بايدن: "فيما يتعلق بما إذا كنت سألتقي مع زعيم كوريا الشمالية، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كان مخلصًا وما إذا كان جادًا".
وكثفت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية وغيرها من المقذوفات المجهولة في عام 2022.
فمنذ بداية العام، أطلقت بيونغ يانغ 16 صاروخًا، قالت بعضها إنه فرط صوتي، فيما لفتت المخابرات الأمريكية إلى أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء تجربة نووية.