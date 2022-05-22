https://arabic.sputniknews.com/20220522/بايدن-لست-قلقا-من-تجارب-بيونغ-يانغ-النووية-ومستعدون-لأي-شيء-1062535518.html

بايدن: لست قلقا من تجارب بيونغ يانغ النووية ومستعدون لأي شيء

بايدن: لست قلقا من تجارب بيونغ يانغ النووية ومستعدون لأي شيء

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه غير قلق بشأن عزم كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T06:53+0000

2022-05-22T06:53+0000

2022-05-22T06:53+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الشمالية

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ووفقا لتصريحات نقلتها رويترز، قال بايدن: "لا أشعر بالقلق من قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب نووية، فنحن مستعدون لأي شيء وسنرد على ما ستفعله بيونغ يانغ".وكان بايدن قد وصل إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة لحضور قمته الأولى مع الرئيس المنتخب حديثًا للبلاد، يون سوك يول.وخلال الاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي، أمس السبت، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستعزز ردعها ضد التهديدات الكورية الشمالية وستنشر "أصولا استراتيجية" لردع بيونغ يانغ إذا دعت الضرورة.وعندما سئل عما إذا كان الرئيس يفكر في الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال بايدن: "فيما يتعلق بما إذا كنت سألتقي مع زعيم كوريا الشمالية، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كان مخلصًا وما إذا كان جادًا".فمنذ بداية العام، أطلقت بيونغ يانغ 16 صاروخًا، قالت بعضها إنه فرط صوتي، فيما لفتت المخابرات الأمريكية إلى أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء تجربة نووية.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/بايدن-اللقاء-مع-رئيس-كوريا-الشمالية-سيتوقف-على-صدقه-1062496155.html

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية