https://arabic.sputniknews.com/20220522/دي-ماريا-بقاء-مبابي-في-باريس-سان-جيرمان-قرار-صائب-1062559628.html
دي ماريا: بقاء مبابي في باريس سان جيرمان "قرار صائب"
دي ماريا: بقاء مبابي في باريس سان جيرمان "قرار صائب"
أعلن اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا دعمه لقرار زميله كيليان مبابي بالبقاء في النادي الفرنسي وعدم الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T16:09+0000
2022-05-22T16:09+0000
2022-05-22T16:09+0000
رياضة
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وتابع: "مبابي في عنفوان شبابه وسيحين الوقت الذي يلعب فيه مع ريال مدريد، حسبما ذكر موقع "كورة"، اليوم الأحد، الذي أشار إلى أن دي ماريا، ودع، أمس السبت، فريق باريس سان جيرمان الذي يلعب له منذ 7 سنوات.وجاء تصريحات دي ماريا، إثر فوز باريس سان جيرمان على ميتز، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.ولفت دي ماريا إلى أن مدة عقد مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان 3 سنوات، مضيفا: "عندما ينتهي عقده سيكون عمره 26 عاما فقط وعندها يمكنه الانتقال إلى المكان الذي يريده".وقال اللاعب الأرجنتيني دي ماريا: "مبابي سيصنع التاريخ هنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-القصة-انتهت-ومبابي-باق-في-باريس-سان-جيرمان-1062510878.html
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رياضة
دي ماريا: بقاء مبابي في باريس سان جيرمان "قرار صائب"
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أعلن اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا دعمه لقرار زميله كيليان مبابي بالبقاء في النادي الفرنسي وعدم الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وتابع: "مبابي في عنفوان شبابه وسيحين الوقت الذي يلعب فيه مع ريال مدريد، حسبما ذكر
موقع "كورة"، اليوم الأحد، الذي أشار إلى أن دي ماريا، ودع، أمس السبت، فريق باريس سان جيرمان الذي يلعب له منذ 7 سنوات.
وجاء تصريحات دي ماريا، إثر فوز باريس سان جيرمان
على ميتز، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.
وقال اللاعب الأرجنتيني: "أعتقد أن قرار مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان كان صائبا".
ولفت دي ماريا إلى أن مدة عقد مبابي الجديد
مع باريس سان جيرمان 3 سنوات، مضيفا: "عندما ينتهي عقده سيكون عمره 26 عاما فقط وعندها يمكنه الانتقال إلى المكان الذي يريده".
وقال اللاعب الأرجنتيني دي ماريا: "مبابي سيصنع التاريخ
هنا".