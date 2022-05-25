https://arabic.sputniknews.com/20220525/ما-دلالات-توقيت-إضافة-أمريكا-لأفراد-وكيانات-تابعة-لحركة-حماس-لقائمة-العقوبات؟-1062706743.html

ما دلالات توقيت إضافة أمريكا لأفراد وكيانات تابعة لحركة حماس لقائمة العقوبات؟

ما دلالات توقيت إضافة أمريكا لأفراد وكيانات تابعة لحركة حماس لقائمة العقوبات؟

في خضم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية واحتمال الدخول في مواجهة مع المقاومة في قطاع غزة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن أضافت 4 أفراد 6 كيانات على صلة... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T19:58+0000

2022-05-25T19:58+0000

2022-05-25T19:59+0000

حركة حماس

تقارير سبوتنيك

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ويأتي القرار بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية حذف التصنيف الإرهابي عن حركة "كاهانا تشاي" الإسرائيلية، وهي جماعة يهودية متطرفة مرتبطة بالحاخام الراحل مئير كهانا.وطرح البعض تساؤلات عن دوافع القرار، ودلالات التوقيت، لا سيما في ظل التهديدات المتصاعدة من قبل المقاومة الفلسطينية على رأسها حماس للتصدي لأي انتهاك إسرائيلي في القدس، قبل أيام من انطلاق مسيرات الأعلام التي ينظمها اليهود.قائمة العقوبات الأمريكيةوقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على مسؤول مالي في حركة حماس وشبكة من الوسطاء الماليين والشركات تدر عائدات للجماعة الفلسطينية.وقالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية "جنت حماس عائدات ضخمة من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة، التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية".وقالت وزارة الخزانة إن المسؤول في حماس الذي أُدرج على قائمة العقوبات هو عبد الله يوسف فيصل صبري، وهو محاسب عمل في وزارة المالية التابعة لحماس عدة سنوات.تعزيز صمود إسرائيلاعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي المقيم في قطاع غزة، أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات وأشخاص تابعين لحركة حماس، أمر غير مستغرب في ظل الأوضاع غير الصحيحة القائمة.وعن دلالات توقيت إعلان الإدارة الأمريكية لهذه العقوبات، قال المحلل السياسي الفلسطيني إنها محاولة جديدة للوقوف في وجه المقاومة وتعزيز صمود إسرائيل، في ظل حالة التراجع والفوضى التي تعيش فيها.في السياق، اعتبر مصباح أبوكرش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن سياسة الضغط الأمريكي من خلال إصدار مثل هذه القرارات الظالمة بحق قوى وفصائل الشعب الفلسطيني وقيادات فيها ليست جديدة، حيث سبق لها تاريخيا استخدام مثل هذه الأوراق الضاغطة على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح بهدف النيل من مواقفنا الفلسطينية الوطنية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن نجاح حركة حماس الكبير في مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين وتطورها اللافت في هذا المجال يجعلنا نتوقع استمرار الضغط الأمريكي على هذه الحركة الثابتة وطنيا التي نجحت في إدارة دورها الوطني الكبير بشكل مشترك مع الكل الوطني الفلسطيني.ويرى أبوكرش أن دلالات توقيت إصدار مثل هذه القرارات الجائرة، تعبر عن دور أمريكي مباشر في مواصلة احتلال فلسطين هي عجز إسرائيل عن إيجاد حلول عسكرية لوقف المد البشري الفلسطيني الثائر داخل فلسطين وهو المد الذي أصبح يستمد قوته من خلال مواقف فصائل المقاومة الفلسطينية وأعمالها وعلى رأس ذلك حركة حماس.وقالت قناة عبرية، إن إسرائيل بعثت برسالة إلى حركة "حماس" الفلسطينية، عبر قطر ومصر قالت فيها إنها غير معنية بالتصعيد، وسط تهديدات بإطلاق صواريخ من غزة إذا مرت "مسيرة الأعلام" عبر منطقة باب العامود بالقدس الشرقية.وأوضحت القناة "13": "على خلفية تهديدات حماس والجهاد الإسلامي بالتصعيد الأمني ​​إذا مرت مسيرة الأعلام في يوم القدس عبر باب العامود، أرسلت إسرائيل مؤخرا رسالة إلى حماس عبر الوسيط القطري والمخابرات المصرية وقالت إنها غير معنية بالتصعيد".وأضافت: "الرسالة التي تم نقلها هي أن المسار الخاص بالمسيرة لا يختلف عن السنوات الأخيرة، وإذا أطلقت حماس الصواريخ على إسرائيل أو سمحت بإطلاق النار من منظمات أصغر في قطاع غزة فإن إسرائيل مستعدة لضرب غزة".وكانت حركة "حماس" في قطاع غزة قد حذرت إسرائيل من تنظيم المسيرة التي تنتهي عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى وتمر عبر أحياء فلسطينية بالقدس.وأكد هنية أن "المقاومة لا ولن تسمح ولن تقبل بتمرير هذه الخزعبلات اليهودية في المسجد الأقصى" مضيفا "سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقاً باستباحة المسجد الأقصى".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قررت الشرطة الإسرائيلية نشر الآلاف من جنودها في مدينة القدس الشرقية والمدن المختلطة وذلك قبل أيام على انطلاق "مسيرة الأعلام" المثيرة للجدل.

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https://arabic.sputniknews.com/20220522/إعلام-إسرائيل-خاضعة-أمام-حماس-1062541367.html

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حركة حماس, تقارير سبوتنيك