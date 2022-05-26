https://arabic.sputniknews.com/20220526/حزب-الله-منتقدا-قناة-سعودية-اعتادت-صناعة-الأكاذيب-وفبركة-الاتهامات-ضدنا-1062721180.html

"حزب الله" منتقدا قناة سعودية: اعتادت صناعة الأكاذيب وفبركة الاتهامات ضدنا

"حزب الله" منتقدا قناة سعودية: اعتادت صناعة الأكاذيب وفبركة الاتهامات ضدنا

وجّه "حزب الله" اللبناني نقدا لاذعا لقناة "العربية"، التي قال إنها تابعة للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها تروج الأكاذيب ضده. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T10:40+0000

2022-05-26T10:40+0000

2022-05-26T10:46+0000

وزارة التعليم السعودية

أخبار حزب الله

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ووفقا لبيان نشره موقع "الجديد" اللبناني، أشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله إلى أن قناة "العربية" تحاول دائما الزج باسم الحزب في اتهامات تتعلق بصناعة المخدرات وترويجها بهدف تشويه صورته.وقال البيان: "دأبت قناة العربية التابعة للنظام السعودي على صناعة الأكاذيب وفبركة ‏الاتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها ‏والترويج لها بهدف الإساءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة ‏وخدشها أمام الرأي العام".واعتبر بيان "حزب الله" اللبناني أن القناة تفعل ذلك "خدمة للعدو الإسرائيلي ومشاريع التطبيع ‏المذلة معه، وللتعمية على الوقائع الدامغة بتورط كبار الأمراء والمسؤولين ‏السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون والتي شهد مطار بيروت ‏الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود"، وفقا لمنطوق البيان.ورأى الحزب أن أحد أسباب اعتياد قناة "العربية" على هذا التشويه هو محاولتها صرف الأنظار عن انتشار المخدرات داخل المجتمع السعودي، حسب قوله.ونصح بيان الحزب القائمين على القناة بالعمل الجاد في مكافحة انتشار المخدرات داخل المجتمع السعودي، قائلا: "كان الأجدر بها وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة ‏عملياً وإعلامياً وتربوياً ودينياً والحد من مخاطرها الداهمة أمنياً واجتماعياً".

https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-لبناني-يهاجم-صحيفة-سعودية-ويؤكد-تخدم-حزب-الله-من-حيث-لا-تدري-1061906124.html

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وزارة التعليم السعودية, أخبار حزب الله