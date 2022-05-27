https://arabic.sputniknews.com/20220527/يورغن-كلوب-ريال-مدريد-قد-يكون-الأوفر-حظا-لكننا-خصم-غير-مريح-1062787403.html

يورغن كلوب: ريال مدريد قد يكون الأوفر حظا لكننا خصم غير مريح

يورغن كلوب: ريال مدريد قد يكون الأوفر حظا لكننا خصم غير مريح

حث المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب، لاعبيه، اليوم الجمعة، على أن يظهروا قدرتهم على تقديم أكثر من "مجرد مواجهة ريال مدريد" في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T20:27+0000

2022-05-27T20:27+0000

2022-05-27T20:27+0000

رياضة

منوعات

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تفوق ريال مدريد عندما التقى الفريقان في كييف في 2018، لكن رجال كلوب استطاعوا أن يصبحوا أبطالا لأوروبا بعد ذلك بعام وهم الآن في نهائيهم الثالث تحت قيادة الألماني.وسينضم ليفربول إلى ميلان باعتباره ثاني أكثر الأندية نجاحا في تاريخ البطولة برصيد سبعة ألقاب إذا رفعوا الكأس في ستاد فرنسا، وذلك بعد الريال صاحب المركز الأول والذي توجه نفسه بطلا لهذه المنافسة 13 مرة.وقال كلوب: "إذا نظرت إلى تاريخ النادي، وإذا نظرت إلى تجربة الفريق الآخر، والطريقة التي يحتفل بها ريال مدريد بالعودة، سأقول إن ريال مدريد (المرشح الأوفر حظا) بسبب الخبرة".وأضاف في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لكنني أريد أن نكون على نفس المستوى، وأن نفكر على نفس المستوى، أريد أن نكون نحن في هذه اللعبة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وتابع كلوب: "ذات مرة، أخبرني أحدهم أنه كلما ربحت شيئا في كثير من الأحيان، زاد احتمال عدم حصولك عليه بعد ذلك. لست متأكدا من أن ريال مدريد يفكر بهذه الطريقة، ولكن لدي هذا الحلم قليلا".وأردف: "من الواضح أننا قدمنا بعض الأشياء الجيدة حقا هذا الموسم، ولم نصل هنا فجأة أو حصلنا على تذكرة أو شيء من هذا القبيل، لقد استحققنا ذلك. أن نكون على أعلى مستوى سيكون أمرا رائعا إذا تمكنا من القيام بذلك، فنحن خصم غير مريح حقا".وختم: "يمكننا التحدث عما حققه ريال مدريد في الماضي وهذا الموسم، ومدى جودة لاعبيه، ربما يمكننا كتابة كتاب معا الآن عن هذا الفريق، لكننا جيدون أيضا وهذا ما نريد إظهاره".

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