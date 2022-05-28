https://arabic.sputniknews.com/20220528/سوناطراك-الجزائرية-وسينوباك-الصينية-توقعان-عقد-شراكة-بقيمة-490-مليون-دولار-1062819642.html

"سوناطراك" الجزائرية و"سينوباك" الصينية توقعان عقد شراكة بقيمة 490 مليون دولار

"سوناطراك" الجزائرية و"سينوباك" الصينية توقعان عقد شراكة بقيمة 490 مليون دولار

وقعت الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات "سوناطراك" مع "سينوباك" الصينية، اليوم السبت، بالعاصمة الجزائر عقد شراكة بقيمة 490 مليون دولار بحسب بيان صادر عن... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T16:24+0000

2022-05-28T16:24+0000

2022-05-28T16:24+0000

اقتصاد

الصين

الجزائر

سوناطراك

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وقال بيان الشركة إن العقد ينص على تقاسم إنتاج البترول والغاز بمنطقة "زارزايتين" بمحافظة إليزي في أقصى جنوب شرق الجزائر.وأوضح البيان أن الشركتين تتعهدان بموجب العقد بتنفيذ برنامج أعمال التطوير والاستغلال على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة، والذي يهدف إلى استرجاع وتعظيم قيمة المحروقات من حقل "زارزايتين".ويشمل هذا البرنامج تجديد وحدة الرفع بالغاز وحفر 12 بئرا تطويرية جديدة وتجديد ستة آبار قديمة وربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة واستعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات الكربون.وأشار البيان إلى أن قيمة الاستثمار تقدر بنحو 490 مليون دولار. واعتبر البيان أن هذا العقد جاء "تتويجا" للمفاوضات التي تمت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 20 مايو 2021 وهو يعبر عن رغبة الطرفين في مواصلة شراكتهما التقليدية وتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج المحروقات.وكان الرئيس التنفيذي لـ "سوناطراك" توفيق حكار أعلن في إبريل الماضي عن اعتزام الشركة استثمار 40 مليار دولار في الفترة ما بين 2022 و2026 في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج عن النفط والغاز.وتصدرت شركة "سوناطراك" الاستكشافات النفطية في المنطقة العربية خلال الربع الأول من 2022، وفق بيان لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) بعد تحقيق مجمع سوناطراك لثلاثة اكتشافات نفطية جديدة. ووصل مجموع أعمال الشركة في عام 2021 إلى ما قيمته 34.5 مليار دولار أمريكي.وسجلت "سوناطراك" في 2021 زيادة في الإنتاج بنحو 5 في المائة وارتفاعا لصادراتها بنسبة 18 في المائة، بينما شهدت وارداتها انخفاضا بنسبة 70 في المائة، حيث لم تستورد أي كمية من الوقود خلال 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/سوناطراك-الجزائرية-توقع-عقدا-مع-شركة-صينية-بنحو-500-مليون-دولار-1062474952.html

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اقتصاد, الصين, الجزائر, سوناطراك