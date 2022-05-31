https://arabic.sputniknews.com/20220531/رئيس-الوزراء-المصري-صادرات-مصر-زادت-رغم-كل-الأزمات-الراهنة-1062922718.html
رئيس الوزراء المصري: صادرات مصر زادت رغم كل الأزمات الراهنة
رئيس الوزراء المصري: صادرات مصر زادت رغم كل الأزمات الراهنة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن زيادة الإنتاج دائما ترتبط باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج من الخارج. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T11:21+0000
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وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي تابعته "سبوتنيك" في نسخته السادسة، إن الدولة المصرية لم يكن لها أن تتحرك لزيادة الصناعة والصادرات دون بنية تحتية جيدة وغاز وشبكة طرق تمتد للأماكن الصناعية، وكذلك الموانئ والمناطق اللوجستية.ولفت إلى أن الدولة المصرية استثمرت مئات المليارات من أجل خلق البنية التحتية التي جعلت مصر قادرة الآن على إنشاء أية مشروعات كبيرة أو صغيرة، خاصة في ظل وجود الأراضي المرفقة.وأشار إلى أن العديد من التشريعات كانت بحاجة لتعديل أو تشريعات جديدة، وأن الدولة عملت على هذا الإطار خلال السنوات الماضية.وأوضح أن الصادرات المصرية زادت خلال الربع الأول من العام الجاري رغم كافة الأزمات، وأن هناك بعض المعوقات يتم العمل على تذليلها.وشدد على أن إفريقيا عانت وما زالت تعاني من بعض المشكلات الهيكلية الأساسية التي جعلتها متأخرة عن العالم، لكن الجميع يؤكد أن إفريقيا هي المستقبل، وأن التجارة البينية في إفريقيا لن تزيد إلا عبر بنية تحتية وشبكة طرق وسكك حديدية جيدة.ونوه إلى ضرورة أن يوفر الاتحاد الإفريقي قاعدة بيانات تتضمن الاحتياجات في الدول الإفريقية بما يسمح للمصنعين والمصدرين التعرف على كافة متطلبات السوق الإفريقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/مصر-تحقق-أعلى-عائد-صادرات-في-تاريخها-بإجمالي-يفوق-45-مليار-دولار-1057649998.html
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أخبار مصر الآن, تصدير
رئيس الوزراء المصري: صادرات مصر زادت رغم كل الأزمات الراهنة
11:21 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 31.05.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن زيادة الإنتاج دائما ترتبط باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج من الخارج.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي تابعته "سبوتنيك" في نسخته السادسة، إن الدولة المصرية لم يكن لها أن تتحرك لزيادة الصناعة والصادرات دون بنية تحتية جيدة وغاز وشبكة طرق تمتد للأماكن
الصناعية، وكذلك الموانئ والمناطق اللوجستية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية استثمرت مئات المليارات من أجل خلق البنية
التحتية التي جعلت مصر قادرة الآن على إنشاء أية مشروعات كبيرة أو صغيرة، خاصة في ظل وجود الأراضي المرفقة.
وأشار إلى أن العديد من التشريعات كانت بحاجة لتعديل أو تشريعات جديدة، وأن الدولة عملت على هذا الإطار خلال السنوات الماضية.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة تدخلت وسددت ما يقرب من 40 مليار جنيه في عام ونصف متأخرات صادرات.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت خلال الربع الأول من العام الجاري رغم كافة الأزمات، وأن هناك بعض المعوقات يتم العمل على تذليلها.
وأشار إلى أن القرار الخاص بتخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، جاء من أجل الإسهام في زيادة الاستثمار وتعميق الصناعة الوطنية.
وشدد على أن إفريقيا عانت وما زالت تعاني من بعض المشكلات الهيكلية الأساسية التي جعلتها متأخرة عن العالم، لكن الجميع يؤكد أن إفريقيا هي المستقبل، وأن التجارة البينية في إفريقيا لن تزيد إلا عبر بنية تحتية وشبكة طرق وسكك حديدية جيدة.
ونوه إلى ضرورة أن يوفر الاتحاد الإفريقي قاعدة بيانات تتضمن الاحتياجات في الدول الإفريقية
بما يسمح للمصنعين والمصدرين التعرف على كافة متطلبات السوق الإفريقي.