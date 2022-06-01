https://arabic.sputniknews.com/20220601/رسميا-مانشستر-يونايتد-يعلن-رحيل-بول-بوغبا-1062959496.html
رسميا... مانشستر يونايتد يعلن رحيل بول بوغبا
رسميا... مانشستر يونايتد يعلن رحيل بول بوغبا
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل لاعبه الفرنسي بول بوغبا عن صفوفه هذا الصيف. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:03+0000
2022-06-01T12:03+0000
2022-06-01T12:03+0000
رياضة
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال مانشستر يونايتد في بيان: "يمكن للنادي أن يعلن أن بول بوغبا سيغادر مانشستر يونايتد في نهاية يونيو/حزيران المقبل، عند انتهاء عقده".وجاء في بيان النادي أن بوغبا انضم لأكاديمية مانشستر يونايتد بعمر 16 عاما من لوهافر في 2009 وحصد مع فريق الشباب كأس الاتحاد الإنجليزي.تم تصعيد بوغبا بعدها للفريق الأول، ولكنه لم يجدد تعاقده ليرحل في 2012 إلى يوفنتوس.عاد بوغبا بعدها لمانشستر يونايتد في 2016، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.ووفقا للبيان، شارك بوغبا مع مانشستر يونايتد في 233 مباراة سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.وفاز بول بوغبا مع مانشستر يونايتد بعد عودته بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.وكانت تقارير إعلامية كشفت، يوم أمس الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي اقترب من التعاقد مع بوغبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/مدرب-مانشستر-يونايتد-لا-فائدة-من-إقناع-بوغبا-بالبقاء-في-الفريق-1053811576.html
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رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
رسميا... مانشستر يونايتد يعلن رحيل بول بوغبا
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل لاعبه الفرنسي بول بوغبا عن صفوفه هذا الصيف.
وقال مانشستر يونايتد
في بيان: "يمكن للنادي أن يعلن أن بول بوغبا سيغادر مانشستر يونايتد في نهاية يونيو/حزيران المقبل، عند انتهاء عقده".
وجاء في بيان النادي أن بوغبا انضم لأكاديمية مانشستر يونايتد بعمر 16 عاما من لوهافر في 2009 وحصد مع فريق الشباب كأس الاتحاد الإنجليزي.
تم تصعيد بوغبا بعدها للفريق الأول، ولكنه لم يجدد تعاقده ليرحل في 2012 إلى يوفنتوس.
عاد بوغبا بعدها لمانشستر يونايتد في 2016، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
11 ديسمبر 2021, 12:59 GMT
ووفقا للبيان، شارك بوغبا مع مانشستر يونايتد في 233 مباراة سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.
وفاز بول بوغبا
مع مانشستر يونايتد بعد عودته بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.
وكانت تقارير إعلامية كشفت، يوم أمس الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس
الإيطالي اقترب من التعاقد مع بوغبا.