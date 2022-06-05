https://arabic.sputniknews.com/20220605/علماء-جدري-القرود-ربما-بدأ-الانتشار-منذ-سنوات-دون-أن-نشعر-به-1063120211.html

علماء: جدري القردة ربما بدأ الانتشار منذ سنوات دون أن نشعر به

علماء: جدري القردة ربما بدأ الانتشار منذ سنوات دون أن نشعر به

يعتقد بعض العلماء أن فيروس جدري القردة، الذي شخص مئات الأشخاص به الآن في 26 دولة، ربما كان ينتشر بهدوء لسنوات قبل ظهوره المفاجئ في جميع أنحاء العالم. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T11:56+0000

2022-06-05T11:56+0000

2022-06-05T11:57+0000

علوم

العالم

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يبحث خبراء وعلماء الأمراض المعدية في المعامل الوراثية بشكل عاجل عن أدلة لتفسير سبب انتشار المرض الذي عرف في غرب أفريقيا لمدة نصف قرن ولا ينتشر بسهولة من شخص لآخر، بحسب لشبكة "سي إن بي سي".وقال الدكتور روزاموند لويس، المسؤول الفني لمنظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "ربما كان هناك انتقال لم يتم اكتشافه منذ فترة. ما لا نعرفه هو كم من الوقت كان ذلك. لا نعرف ما إذا كانت لأسابيع أو لشهور أو ربما لعامين".في جامعة لوفين في بلجيكا، أخبر أستاذ علم الفيروسات مارك فان رانست "إن بي سي نيوز" أن تسلسل مختبره كشف عن طفرات جينية للفيروس كانت "محدودة" وأن أيا منهم لم يجب بشكل قاطع على أسئلة العلماء.وأضاف: "الجميع مهتم بجينومات أكثر اكتمالا للحصول على إجابة سؤال مهم للغاية، حول المدة التي كانت هذه الفيروسات تنتشر فيها بعيدا عن الملاحظة. أعتقد أن لا أحد يعتقد أن هذا قفز من أفريقيا منذ أسبوعين".

https://arabic.sputniknews.com/20220601/الفرق-بين-جدري-الماء-العادي-وجدري-القرود-1062946237.html

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