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https://arabic.sputniknews.com/20220610/زلزالان-بقوة-6-و58-درجة-يضربان-جنوب-غربي-الصين-1063374811.html
زلزالان بقوة 6 و5.8 درجة يضربان جنوب غربي الصين
زلزالان بقوة 6 و5.8 درجة يضربان جنوب غربي الصين
وقع زلزالان قويان بلغت قوتيهما 5.8 و6 درجات على مقياس ريختر في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين ليلة الجمعة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:32+0000
2022-06-10T07:32+0000
الصين
زلزلا قوي
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بكين- سبوتنيك- ووفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني (CENC)، فقد تم تسجيل الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 00:03 بالتوقيت المحلي (الخميس ، 16:03 بتوقيت جرينتش) ، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).يأتي ذلك في حين تم تسجيل الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات في الساعة 01:28 بالتوقيت المحلي (الخميس ، 17:28 بتوقيت جرينتش) في مدينة باركام بمقاطعة سيتشوان، وكان مركز الزلزال على عمق 13 كيلومترا.وأرسلت السلطات خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، ولم ترد انباء عن وقوع إصابات أو اضرار.ففي مايو 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة وبلغت قوته 8 درجات، في ذلك الوقت توفي 87150 شخصًا أو فُقدوا، وأصيب 374000، وأصبح ملايين الأشخاص بلا مأوى، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20220326/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-مدينة-شانغهاي-الصينية-1060470564.html
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الصين, زلزلا قوي

زلزالان بقوة 6 و5.8 درجة يضربان جنوب غربي الصين

07:32 GMT 10.06.2022
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhuaزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhua
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وقع زلزالان قويان بلغت قوتيهما 5.8 و6 درجات على مقياس ريختر في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين ليلة الجمعة.
بكين- سبوتنيك- ووفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني (CENC)، فقد تم تسجيل الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 00:03 بالتوقيت المحلي (الخميس ، 16:03 بتوقيت جرينتش) ، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
زلزال بقوة 6 درجات يضرب مدينة شانغهاي الصينية
26 مارس, 00:29 GMT
يأتي ذلك في حين تم تسجيل الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات في الساعة 01:28 بالتوقيت المحلي (الخميس ، 17:28 بتوقيت جرينتش) في مدينة باركام بمقاطعة سيتشوان، وكان مركز الزلزال على عمق 13 كيلومترا.
وأرسلت السلطات خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، ولم ترد انباء عن وقوع إصابات أو اضرار.

مقاطعة سيتشوان هي واحدة من أكثر المناطق الزلزالية في الصين، حيث تحدث الزلازل بشكل منتظم.

ففي مايو 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة وبلغت قوته 8 درجات، في ذلك الوقت توفي 87150 شخصًا أو فُقدوا، وأصيب 374000، وأصبح ملايين الأشخاص بلا مأوى، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).
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