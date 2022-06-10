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https://arabic.sputniknews.com/20220610/وكالة-الرئيس-الكوري-الجنوبي-يحضر-قمة-الناتو-المقبلة-في-إسبانيا-1063390762.html
وكالة: الرئيس الكوري الجنوبي يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا
وكالة: الرئيس الكوري الجنوبي يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سيوك-يول، سوف يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:30+0000
2022-06-10T12:30+0000
رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
الناتو
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية عن مسؤول رئاسي في سيئول، أكد أن الرئيس "يون" سيحضر قمة الناتو في إسبانيا، آخر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك كـ "أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه".وقال المسؤول الرئاسي: "سيكون حضور الرئيس في قمة الناتو أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، وسيكون ذلك فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع حلفاء وشركاء الناتو للحفاظ على النظام الدولي القائم على القيم والقواعد، ولتوسيع دور كوريا الجنوبية باعتبارها دولة محورية عالمية".وفي قمة محتملة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع باعتبارها ، رفض المسؤول التعليق، مشيرا إلى حساسية المناقشات الجارية.يشار إلى أن الناتو سيعقد قمته في مدريد يومي 29 و30 يونيو، والتي يتوقع منها أن تحدد اتجاه التحالف العسكري خلال العقد المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الرئيس-الكوري-الجنوبي-الجديد-يؤكد-قرب-المصادقة-على-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-إسرائيل-1060384525.html
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رئيس كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية, الناتو

وكالة: الرئيس الكوري الجنوبي يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا

12:30 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
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قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سيوك-يول، سوف يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية عن مسؤول رئاسي في سيئول، أكد أن الرئيس "يون" سيحضر قمة الناتو في إسبانيا، آخر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك كـ "أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه".
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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وقال المسؤول الرئاسي: "سيكون حضور الرئيس في قمة الناتو أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، وسيكون ذلك فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع حلفاء وشركاء الناتو للحفاظ على النظام الدولي القائم على القيم والقواعد، ولتوسيع دور كوريا الجنوبية باعتبارها دولة محورية عالمية".

وأوضح أن "يون يعتزم أيضا عقد عدة قمم ثنائية مع زعماء الدول الأوروبية الرئيسية" على هامش قمة الناتو".

وفي قمة محتملة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع باعتبارها ، رفض المسؤول التعليق، مشيرا إلى حساسية المناقشات الجارية.

وفيما أكد المصدر أن حضور يون إلى القمة سيكون "بناء على دعوة رسمية من الناتو"، فقد أكد أن لقاءه مسؤولين اوكرانيين خلال القمة وارد، قائلا: "الاحتمال لا يزال مفتوحا".

يشار إلى أن الناتو سيعقد قمته في مدريد يومي 29 و30 يونيو، والتي يتوقع منها أن تحدد اتجاه التحالف العسكري خلال العقد المقبل.
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول - سبوتنيك عربي
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
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