https://arabic.sputniknews.com/20220610/وكالة-الرئيس-الكوري-الجنوبي-يحضر-قمة-الناتو-المقبلة-في-إسبانيا-1063390762.html
وكالة: الرئيس الكوري الجنوبي يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا
وكالة: الرئيس الكوري الجنوبي يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سيوك-يول، سوف يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:30+0000
2022-06-10T12:30+0000
2022-06-10T12:30+0000
رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062290725_0:0:1788:1006_1920x0_80_0_0_de8f63ce713376cd770408c966e7bd4f.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية عن مسؤول رئاسي في سيئول، أكد أن الرئيس "يون" سيحضر قمة الناتو في إسبانيا، آخر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك كـ "أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه".وقال المسؤول الرئاسي: "سيكون حضور الرئيس في قمة الناتو أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، وسيكون ذلك فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع حلفاء وشركاء الناتو للحفاظ على النظام الدولي القائم على القيم والقواعد، ولتوسيع دور كوريا الجنوبية باعتبارها دولة محورية عالمية".وفي قمة محتملة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع باعتبارها ، رفض المسؤول التعليق، مشيرا إلى حساسية المناقشات الجارية.يشار إلى أن الناتو سيعقد قمته في مدريد يومي 29 و30 يونيو، والتي يتوقع منها أن تحدد اتجاه التحالف العسكري خلال العقد المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الرئيس-الكوري-الجنوبي-الجديد-يؤكد-قرب-المصادقة-على-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-إسرائيل-1060384525.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062290725_123:0:1711:1191_1920x0_80_0_0_45c1c6fff844e2ed72b278f55043bf7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رئيس كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية, الناتو
وكالة: الرئيس الكوري الجنوبي يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سيوك-يول، سوف يحضر قمة الناتو المقبلة في إسبانيا.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية
عن مسؤول رئاسي في سيئول، أكد أن الرئيس "يون" سيحضر قمة الناتو في إسبانيا، آخر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك كـ "أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه".
وقال المسؤول الرئاسي: "سيكون حضور
الرئيس في قمة الناتو أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، وسيكون ذلك فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع حلفاء وشركاء الناتو للحفاظ على النظام الدولي القائم على القيم والقواعد، ولتوسيع دور كوريا الجنوبية باعتبارها دولة محورية عالمية".
وأوضح أن "يون يعتزم أيضا عقد عدة قمم ثنائية مع زعماء الدول الأوروبية الرئيسية" على هامش قمة الناتو".
وفي قمة محتملة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع باعتبارها ، رفض المسؤول التعليق، مشيرا إلى حساسية المناقشات الجارية.
وفيما أكد المصدر أن حضور يون إلى القمة سيكون "بناء على دعوة رسمية من الناتو"، فقد أكد أن لقاءه مسؤولين اوكرانيين خلال القمة وارد، قائلا: "الاحتمال لا يزال مفتوحا".
يشار إلى أن الناتو سيعقد قمته في مدريد يومي 29 و30 يونيو، والتي يتوقع منها أن تحدد اتجاه التحالف العسكري خلال العقد المقبل.