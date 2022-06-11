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https://arabic.sputniknews.com/20220611/على-ماذا-احتوى-الملف-الأسود-الذي-حمله-ميقاتي-أثناء-زيارته-للرئيس-اللبناني-اليوم؟-1063425103.html
ماذا احتوى الملف الأسود الذي حمله ميقاتي أثناء زيارته للرئيس اللبناني اليوم؟
ماذا احتوى الملف الأسود الذي حمله ميقاتي أثناء زيارته للرئيس اللبناني اليوم؟
انتهت زيارة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، التي قام بها اليوم السبت، إلى قصر بعبدا والتقى خلالها الرئيس ميشال عون. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T10:45+0000
2022-06-11T10:45+0000
أخبار لبنان
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وحسب موقع الجديد اللبناني، فقد ظهر ميقاتي وهو يحمل في يده ملفا أسودا، أكدت أنه احتوى على خرائط تخص موضوع ترسيم الحدود اللبنانية.وقالت مصادر من القصر الرئاسي: "إن الإجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خصص لبحث الموقف اللبناني من الترسيم وتنسيق موقف موحد".وأوضحت أن الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة، تم خلاله "عرض الخرائط والملفات التي حملها ميقاتي بملفه الأسود إلى بعبدا".وعن طبيعة مخرجات الاجتماع قالت المصادر: "اجتماع بعبدا كان تقنيًا بامتياز ولا تباين بالموقف بين الجهات اللبنانية"، لافتة إلى أنه "حتى الساعة لم يصدر أي موقف أو سقف أو ورقة رسمية للتفاوض بانتظار ما يحمله الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".وتأتي زيارة هوكشتاين، في سياق مساعي واشنطن للتوسط في محادثات غير مباشرة بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان في عام 2020.
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أخبار لبنان

ماذا احتوى الملف الأسود الذي حمله ميقاتي أثناء زيارته للرئيس اللبناني اليوم؟

10:45 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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انتهت زيارة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، التي قام بها اليوم السبت، إلى قصر بعبدا والتقى خلالها الرئيس ميشال عون.
وحسب موقع الجديد اللبناني، فقد ظهر ميقاتي وهو يحمل في يده ملفا أسودا، أكدت أنه احتوى على خرائط تخص موضوع ترسيم الحدود اللبنانية.
وقالت مصادر من القصر الرئاسي: "إن الإجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خصص لبحث الموقف اللبناني من الترسيم وتنسيق موقف موحد".
وأوضحت أن الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة، تم خلاله "عرض الخرائط والملفات التي حملها ميقاتي بملفه الأسود إلى بعبدا".
وعن طبيعة مخرجات الاجتماع قالت المصادر: "اجتماع بعبدا كان تقنيًا بامتياز ولا تباين بالموقف بين الجهات اللبنانية"، لافتة إلى أنه "حتى الساعة لم يصدر أي موقف أو سقف أو ورقة رسمية للتفاوض بانتظار ما يحمله الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت أن آموس هوكشتاين كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة سيزور لبنان يومي 13 و14 يونيو/ حزيران الجاري.
وتأتي زيارة هوكشتاين، في سياق مساعي واشنطن للتوسط في محادثات غير مباشرة بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان في عام 2020.
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