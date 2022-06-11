ماذا احتوى الملف الأسود الذي حمله ميقاتي أثناء زيارته للرئيس اللبناني اليوم؟
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
انتهت زيارة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، التي قام بها اليوم السبت، إلى قصر بعبدا والتقى خلالها الرئيس ميشال عون.
وحسب موقع الجديد اللبناني، فقد ظهر ميقاتي وهو يحمل في يده ملفا أسودا، أكدت أنه احتوى على خرائط تخص موضوع ترسيم الحدود اللبنانية.
مراسلة "الجديد" من بعبدا: الاجتماع بين الرئيسين #عون و #ميقاتي خصص لبحث الموقف اللبناني من الترسيم وتنسيق موقف موحد وقد استمر لاكثر من ساعة اذ تم عرض الخرائط والملفات التي حملها ميقاتي بملفه الاسود الى بعبدا @rifakil— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 11, 2022
وقالت مصادر من القصر الرئاسي: "إن الإجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خصص لبحث الموقف اللبناني من الترسيم وتنسيق موقف موحد".
وأوضحت أن الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة، تم خلاله "عرض الخرائط والملفات التي حملها ميقاتي بملفه الأسود إلى بعبدا".
مراسلة "الجديد" من #بعبدا: اجتماع بعبدا كان تقنيا بامتياز ولا تباين بالموقف بين الاطراف اللبنانية وحتى الساعة لن يصدر اي موقف او سقف او ورقة رسمية للتفاوض بانتظار ما يحمله الوسيط الاميركي آموس #هوكشتاين— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 11, 2022
وعن طبيعة مخرجات الاجتماع قالت المصادر: "اجتماع بعبدا كان تقنيًا بامتياز ولا تباين بالموقف بين الجهات اللبنانية"، لافتة إلى أنه "حتى الساعة لم يصدر أي موقف أو سقف أو ورقة رسمية للتفاوض بانتظار ما يحمله الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت أن آموس هوكشتاين كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة سيزور لبنان يومي 13 و14 يونيو/ حزيران الجاري.
وتأتي زيارة هوكشتاين، في سياق مساعي واشنطن للتوسط في محادثات غير مباشرة بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان في عام 2020.