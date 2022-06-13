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https://arabic.sputniknews.com/20220613/الرئيس-البولندي-يطالب-الدول-الأوربية-بتزويد-بلاده-بأسلحة-مستعملة-لتجديد-مخزونها-بعد-مساعدة-أوكرانيا-1063542386.html
الرئيس البولندي يطالب الدول الأوربية بتزويد بلاده بأسلحة مستعملة لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا
الرئيس البولندي يطالب الدول الأوربية بتزويد بلاده بأسلحة مستعملة لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا
طالب الرئيس البولندي، أندريه دودا، الويم الإثنين، الدول الأوروبية بتزويد بلاده بأسلحة مستعملة، لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T21:47+0000
2022-06-13T21:47+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وارسو- سبوتنيك- ووفقا لتصريحات له أكد دودا، أنه طلب من حلفائه تزويد البلاد بأسلحة ومعدات مستعملة بعد أن سلمت وارسو أسلحتها إلى كييف.وقال: "نحن نقدم لأوكرانيا أكبر مساعدة عسكرية قدمناها لدولة أخرى، نحن البلد الرئيسي الذي ينقل الأسلحة الثقيلة، نحن نتحدث عن مئات الدبابات والمركبات القتالية والمدفعية وكذلك الطائرات بدون طيار والطائرات المحمولة، أنظمة الدفاع ومئات الآلاف من الذخائر وقطع الغيار وغيرها من المعدات".ولهذا أكد الرئيس البولندي أن بلاده بحاجة إلى "تجديد سريع"، قائلا إن الأسلحة التي يطلبها ليس شرطا أن تكون جديدة.وكانت بولندا قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء 250 دبابة وتتفاوض الآن على شراء حوالي 300 دبابة مع كوريا الجنوبية بينما تنتظر دبابات ليوبارد التي وعدت بها ألمانيا لتحل محل تلك التي أرسلتها إلى أوكرانيا.وفقًا لرئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ، تخطط وارسو لتوقيع عقد لتوريد أسلحة لأوكرانيا تبلغ قيمته حوالي 630 مليون دولار ، وهي أكبر صفقة من هذا القبيل منذ 30 عامًا ، دون تحديد أنواع الأسلحة.ناشدت السلطات الأوكرانية الغرب مرارًا وتكرارًا لتسليم المزيد من الأسلحة. على الرغم من أن عددًا من الدول قد بدأت في إمداد كييف بأنواع معينة من الأسلحة ، إلا أن السلطات الأوكرانية لا تزال تنتقد الأمر. على وجه الخصوص ، انتقدت كييف ألمانيا مرارًا وتكرارًا بسبب بطء عمليات التسليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الروسية-الحقائق-تشير-إلى-أن-بولندا-لديها-خطط-للتوسع-في-أوكرانيا-1062692065.html
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بولندا, أخبار أوكرانيا

الرئيس البولندي يطالب الدول الأوربية بتزويد بلاده بأسلحة مستعملة لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا

21:47 GMT 13.06.2022
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الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
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طالب الرئيس البولندي، أندريه دودا، الويم الإثنين، الدول الأوروبية بتزويد بلاده بأسلحة مستعملة، لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا.
وارسو- سبوتنيك- ووفقا لتصريحات له أكد دودا، أنه طلب من حلفائه تزويد البلاد بأسلحة ومعدات مستعملة بعد أن سلمت وارسو أسلحتها إلى كييف.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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وقال: "نحن نقدم لأوكرانيا أكبر مساعدة عسكرية قدمناها لدولة أخرى، نحن البلد الرئيسي الذي ينقل الأسلحة الثقيلة، نحن نتحدث عن مئات الدبابات والمركبات القتالية والمدفعية وكذلك الطائرات بدون طيار والطائرات المحمولة، أنظمة الدفاع ومئات الآلاف من الذخائر وقطع الغيار وغيرها من المعدات".
ولهذا أكد الرئيس البولندي أن بلاده بحاجة إلى "تجديد سريع"، قائلا إن الأسلحة التي يطلبها ليس شرطا أن تكون جديدة.

وقال: "لقد سلمنا معدات مستعملة لأوكرانيا، ونحن مستعدون أيضًا لقبول الأسلحة المستخدمة".

وكانت بولندا قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء 250 دبابة وتتفاوض الآن على شراء حوالي 300 دبابة مع كوريا الجنوبية بينما تنتظر دبابات ليوبارد التي وعدت بها ألمانيا لتحل محل تلك التي أرسلتها إلى أوكرانيا.
وفقًا لرئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ، تخطط وارسو لتوقيع عقد لتوريد أسلحة لأوكرانيا تبلغ قيمته حوالي 630 مليون دولار ، وهي أكبر صفقة من هذا القبيل منذ 30 عامًا ، دون تحديد أنواع الأسلحة.
ناشدت السلطات الأوكرانية الغرب مرارًا وتكرارًا لتسليم المزيد من الأسلحة. على الرغم من أن عددًا من الدول قد بدأت في إمداد كييف بأنواع معينة من الأسلحة ، إلا أن السلطات الأوكرانية لا تزال تنتقد الأمر. على وجه الخصوص ، انتقدت كييف ألمانيا مرارًا وتكرارًا بسبب بطء عمليات التسليم.
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