https://arabic.sputniknews.com/20220613/الهيئتان-الروسية-والسورية-تبدآن-اجتماعاتهما-في-دمشق-1063540053.html

الهيئتان الروسية والسورية تبدآن اجتماعاتهما في دمشق

الهيئتان الروسية والسورية تبدآن اجتماعاتهما في دمشق

بدأت الوفود الحكومية الروسية بالوصول تباعا إلى العاصمة السورية دمشق استعدادا لاجتماعات اللجان الروسية السورية المشتركة لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T19:41+0000

2022-06-13T19:41+0000

2022-06-13T19:41+0000

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واستمر وصول الوفود الحكومية الروسية من مطار (تشكالوفسكي/ موسكو) إلى مقر إقامتها في فندق (إيبلا دمشق)، حتى ساعة متأخرة من بعد ظهر اليوم، حيث يعقد في السابعة مساء اجتماعا موسعا مع قيادة تجمع القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية تتناول قضايا الدعم الشامل وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى بلادهم ومدنهم.وبعد الجلسة الافتتاحية التي تستضيفها القاعة الرئيسية في "قصر الأمويين" للمؤتمرات، تنطلق صباح غد الثلاثاء، الفعاليات الرسمية للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين الروسية والسورية بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية، لتبدأ بعدهاوعلى مدى أربعة أيام، تعقد اللجان المشتركة الروسية السورية عشرات الاجتماعات الخاصة بتنسيق آليات الدعم الشامل للمؤسسات والمنظمات السورية وتمكينها من تقليص آلام الحصار الأمريكي الغربي المضروب على الشعب السوري.عمليات إنسانية في دمشق وحلب وحمصويشهد اليوم الأول نحو 33 اجتماعا رسميا ونشاطا إنسانيا تتوزع مساحتها الجغرافية في أكثر من محافظة سورية.وعلى التوازي من الاجتماعات الرسمية، تدشن المؤسسات الروسية المعنية في اليوم الأول سلسلة من العمليات الإنسانية تشمل تقديم تقنيات خاصة بعمليات إعادة الترميم والبناء إلى جانب حصص غذائية في المستشفى الوطني في قاضي عسكري في محافظة حلب، يقدمها مستشار رئيس وكالة شؤون الجنسيات الفيدرالية في مركز قيادة الدفاع الوطني الروسية.كما تشارك نائبة مدير إدارة رئيس روسيا الاتحادية في مركز قيادة الدفاع الوطني، في عملية تسليم محطة توليد كهرباء روسية الصنع إلى مستشفى الجرجانية في مدينة الزبداني في ريف دمشق، على أن يقوم بتشغيلها فنيون روس لتكون جاهزة بالخدمة على الفور.وفي الزبداني أيضا، ستحظى كنيسة السيدة العذراء التي تم إعادة ترميمها من قبل روسيا الاتحادية، بتقديمات كنسية وأواني قدسية، بحضور نائب مدير المديرية في حكومة موسكو ومنظمة عموم روسيا الاجتماعية للمحاربين القدامى "الأخوة القتالية".أما في دمشق، فسيشهد المركز الثقافي الروسي في دمشق (البيت الروسي) عملية إنسانية يتخللها تسليم الحصص الغذائية للمحتاجين من سكان دمشق، ويشارك في تقديمها من طرف روسيا الاتحادية، النائب الأول لرئيس منظمة عموم روسيا الاجتماعية، وممثل الوكالة الفيدرالية بشؤون كومنولث الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي.كما ينطوي برنامج الدعم الإنساني ليوم غد الثلاثاء، على تقديم منحة من الكتب الدراسية والمعدات اللوجستية المكتبية لكل من ثانوية دمشق الوطنية، مركز اللغة الروسية في جامعة دمشق، بحضور نائب مدير الإدارة في حكومة موسكو، و14 ممثلا عن منظمة عموم روسيا الاجتماعية للمحاربين القدامى "الأخوة القتالية.أما في محافظة حمص، فيقوم رئيس المركز في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، يوم غد الثلاثاء، بتقديم المستلزمات الأساسية واللوازم المدرسية لتلاميذ مدرسة (رام العنز) في ريف المحافظة.اجتماعات اليوم الأولوتشمل أعمال يوم غد الثلاثاء، جلسة موسعة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين الروسية والسورية بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، كما سيناقش الجانبان الروسي والسوري قضايا مشتركة وتوقيع اتفاقيات تعاون تشمل مختلف المحافظات السورية ضمن قطاعات الإعلام والإسكان والأشغال العامة والإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والتعليم العالي والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والصحة وتوزيع مساعدات وكتب مدرسية في عدد من المحافظات.وتنطلق الاجتماعات في قصر المؤتمرات في دمشق عند الساعة 11 صباحا، يدشنها لقاء يضم ممثلين مفوضين من محافظتي موسكو ودمشق بتوقيع اتفاقية حول إجراء العلاقات الدولية والسياسية الخارجية، كما سيتم توقيع اتفاقية حول التعاون بين جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم الروسية، ويوقعها عن الجانب الروسي نائبة مدير المعهد.ويلي ذلك لقاء عمل بين ممثلي وزارة التربية والتعليم في روسيا الاتحادية ووزارة التربية والتعليم للجمهورية العربية السورية حول تنظيم التعاون بين الطرفين، بحضور مديرة وزارة التربية والتعليم الروسية.كما يشهد اليوم الأول توقيع اتفاقيات ثنائية حول التعاون بين مؤسسات التعليم العالي لروسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية، بعد لقاء عمل بين ممثلي وزارة التربية والتعليم لروسيا الاتحادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية العربية السورية، وعلى التوازي يعقد لقاء عمل بين ممثلي وزارة الصحة لروسيا الاتحادية ووزارة الصحة للجمهورية العربية السورية حول تنظيم التعامل واتجاهات التعاون اللاحقة.طاولة مستديرة للتعاون بين الجامعاتوفي الجلسات المسائية، تعقد اللجان الروسية والسورية طاولة مستديرة حول الموضوع "آفاق تطوير التعاون بين الجامعات الروسية السورية"، يتخللها تسليم الرخص التعليمية الخاصة ببرمجيات الهندسة لمدراء مؤسسات التعليم العالي للجمهورية العربية السورية.وخلال جلسة خاصة، يستعرض الخبراء والمسؤولون الروس والسوريون سلسلة من محاضرات في جامعة دمشق ومركز فن العمارة والترميم حول منهجية الدراسة والحفاظ على التراث الثقافي المستخدمة من قبل مركز أثار الإنقاذ في معهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم الروسية (دمشق)تعاون في ميدان تسليم المطلوبينكما تشهد فعاليات اليوم الأول لقاء عمل بين ممثلي وزارة العدل لروسيا الاتحادية ووزارة العدل للجمهورية العربية السورية حول تنظيم توقيع الاتفاقيات بتسليم ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية، ويحضر عن الجانب الروسي مدير إدارة وزارة العدل الروسية، وممثلو وزارة العدل السورية ومتخصصو الطب الشرعي في القطاعات السورية المدنية والأمنية.كما يعقد ممثلو وزارة العدل لروسيا الاتحادية ووزارتي العدل والخارجية السوريتين، إلى جانب مؤسسة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد للجمهورية العربية السورية، اجتماعا يستعرضون خلاله رؤية روسيا الاتحادية للمصطلحات العالمية في ما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويزور وفد وزارة التنمية الرقمية والاتصال ووسائل الإعلام "Mintsifry" لروسيا الاتحادية، مبنى المؤسسة العامة للاتصالات في دمشق لمناقشة قضايا التعاون بين الطرفين.وفي السياق، يعقد لقاء عمل بين ممثلي دائرة محضري المحكمة الفيدرالية لروسيا ووزارة العدل للجمهورية العربية السورية حول موضوع إجراءات التنفيذ وضمان سلامة القضاة والمحاكم.مكافحة غسيل الأموالوبعد ظهر غد، يعقد إجتماع عمل بين ممثلي دائرة الرقابة المالية الفيدرالية (Rosfinmonitoring) وإدارة مصرف سوريا المركزي ووحدات الاستخبارات المالية، يتناولون خلاله تطوير التعاون الروسي السوري في مجال مكافحة غسل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق جرمية وتمويل الإرهاب.كما يلتقي ممثلي محافظة (ريازان) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية العربية السورية حول سبل التفاعل بين المؤسسات التعليمية وتوقيع مذكرة تعاون بين الطرفين.وفي جلسة خاصة، يعقد يوم غد الثلاثاء أيضا لقاء عمل يضم ممثلون عن صندوق الطفولة الروسي وجامعة (لومونوسوف موسكو) الحكومية وجامعة دمشق، يتناول قضايا العمل مع الأطفال في حالات الأزمات وتدريب الأطباء النفسيين السوريين، وعلى التوازيوفي اجتماع آخر، يلتقي ممثلين عن وزارة التنمية الرقمية والاتصال ووسائل الإعلام "Mintsifry" لروسيا الاتحادية، مع ممثلي وزارة الإعلام للجمهورية العربية السورية ووسائل الإعلام السورية حول التعاون بين الطرفين.تنشيط التجارة مع القرموفي اليوم الأول من اجتماعات متابعة مؤتمر عودة اللاجئين، يلتقي أيضا ممثلي حكومة جمهورية القرم مع ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للجمهورية العربية السورية، ويتناول اللقاء سبل تنشيط التجارة الخارجية بين الطرفين.وفي لقاء آخر، يبحث ممثلي وكالة شؤون الجنسيات الفيدرالية لروسيا الاتحادية مع وزارتي الثقافة والأوقاف في الجمهورية العربية السورية، طرق التعاون والمشاركة في ندوة الشباب للمدارس الإسلامية لروسيا الاتحادية.تعاون زراعي مع حديقة "نيكيتسكي"كما تشهد فعاليات اليوم الأول، توقيع مذكرة تفاهم متبادل بين حديقة نيكيتسكي النباتية والمركز العلمي الوطني لأكاديمية العلوم الروسية، وبين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للجمهورية العربية السورية.أولمبياد روسي... وتدقيق تصميم ميناء طرطوسوينطوي اليوم الأول من الاجتماعات على نشاطات في المحافظات السورية، حيث تبحث نائبة مدير جامعة سيفاستوبول الحكومية والجهات المعنية في محافظة طرطوس إقامة أولمبياد في اللغة الروسية بين الأطفال الذين يتعلمون اللغة الروسية في المدارس.في حين تعقد جلسة تشاور بين خبراء المنظمات الروسية غير الربحية الذين يعملون على المشاريع المتعلقة بالدبلوماسية الاجتماعية، بحضور مستشار رئيس الوكالة الفيدرالية بشؤون رابطة الدول المستقلة "Rossotrudnichestvo" مع ممثلي المنظمات السورية غير الربحية ذات العلاقة.وفي طرطوس أيضا، سيتم متابعة وتدقيق عمليات الفحص المشترك لمنشآت نظام ضمان أمن الملاحة من قبل خبراء إدارة أمن الملاحة للوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري "Rosmorrechflot" والمصممين المحتملين الروس مع تقديم الوثائق التقنية لهذه المنشآت من قبل الجانب السوري في ميناء طرطوس وكذلك التشاور حول آليات دفع التعاون الثنائي.وفي نهاية اليوم الأول في محافظة طرطوس، يجري لقاء موسع مع فعاليات شعبية حول تطوير برنامج مجلس التنسيق الإقليمي والبرنامج الموسيقي التربوي التفاعلي لأطفال المحافظة."جامعة موسكو للسيارات" في حمص وحماهوفي سياق اجتماعات اليوم الأول لمؤتمر اللاجئين، يجري توقيع اتفاقية حول التعاون بين جامعة موسكو للسيارات والطرق التقنية الحكومية وجامعة محافظة حماة،وعلى التوازي يجري لقاء مماثل بين ممثلي جامعة موسكو للسيارات وإدارة جامعة "البعث" في حمص حول التعاون الثنائي، إلى جانب إجراء أولمبياد اللغة الروسية بين الأطفال الذين يتعلمون اللغة الروسية، والعملية الإنسانية بما فيها تسليم الكتب الدراسية والعلمية لدراسة اللغة الروسية في الحافظة.في حمص أيضا، سيجري توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة سانت "بطرسبورغ" الحكومية وجامعة "البعث" (حمص)، على التوازي مع اجتماع يعقد بين ممثلي جامعة موردوفيا الحكومية وجامعة "الحواش" السورية الخاصة حول تنسيق قضايا التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي.تفاهم جامعات بطرسبورغ و"تولا" و"حلب" و"تشرين"وفي محافظة اللاذقية، يشهد اليوم الأول من اجتماعات المتابعة لمؤتمر اللاجئين الموافقة على خريطة الطريق للتعاون الثنائي في مجال العلم والثقافة والتعليم بين عامي (2022 - 2026م) في إطار التفاهم المتبادل بين جامعة (تولا) الحكومية الروسية، وبين وجامعتي "تشرين" الحكومية السورية في اللاذقية، الجامعة السورية الخاصة بدمشق.وعلى التوازي، سيتم توقيع مذكرة تعاون في مجال الأنظمة وتكنولوجيا الطبية الحيوية بين جامعة "سانت بطرسبورغ" الحكومية وجامعة "تشرين".وتشهد محافظة حلب توقيع مذكرة تعاون في مجال الفيزياء والكيمياء الفيزيائية ومجالات الهندسة بين جامعة "سانت بطرسبورغ" الحكومية وبين جامعة "حلب" الحكومية.

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