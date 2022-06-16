البنك المركزي السويسري يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 15 عاما ويعلل: لمعالجة التضخم المرتفع
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
© Fotobank.ru/Getty Images
أعلن البنك المركزي السويسري الويم الخميس، رفع سعر الفائدة، وذلك لأول مرة منذ 15 عاما، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة ارتفاع التضخم.
وحسب بيان نشره البنك المركزي السويسري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعلن تشديد سياسته النقدية، ورفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس من -0.75% إلى -0.25% لأول مرة منذ 15 عامًا.
Monetary policy assessment of 16 June 2022: The press release and the introductory remarks by the members of the Governing Board at the news conference are available on our website (in English, German, French and Italian): https://t.co/F9E6e5eAMl pic.twitter.com/nJRqrtHkfY— Swiss National Bank (@SNB_BNS) June 16, 2022
وتعد هذه هي أول زيادة في أسعار الفائدة في سويسرا منذ سبتمبر/أيلول 2007، والتي كانت مفاجأة لمعظم الناس.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجريت على بوابة "دايلي فاكس"، لم يتوقع الخبراء تغيير السعر، واعتبارًا من الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش، كان الفرنك السويسري أقوى بنسبة 1.5% مقابل اليورو و1% مقابل الدولار.
وبمجرد الإعلان عن قرار البنك المركزي، ارتفع سعر الصرف إلى 2% مقابل اليورو و1.6% مقابل الدولار.
Financial Stability Report 2022: The Swiss National Bank presents its assessment of the Swiss banking sector’s stability. The report is available on our website: https://t.co/JPWVkJQ8tl pic.twitter.com/zBQfM7074Z— Swiss National Bank (@SNB_BNS) June 16, 2022
يدعي البنك المركزي أنه تم رفع الفائدة لمعالجة "الضغط التضخمي المتزايد" في البلاد على الرغم من أنه منخفض نسبيًا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث يقف عند 2.9%.
وقال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان لمحطة "سي إن بي سي": "توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الوقت مناسب الآن لتشديد السياسة النقدية من أجل التأكد من عودة التضخم على المدى المتوسط إلى منطقة استقرار الأسعار".
كما لم يستبعد الأردن زيادات جديدة في المستقبل "لتثبيت التضخم على المدى المتوسط دون 2%".
وفقًا للبنك المركزي، بلغ التضخم في سويسرا ذروته عند 2.9% في مايو/أيار ومن غير المرجح أن يتباطأ. تم تعديل التوقعات لهذا العام من 2.1% إلى 2.8% ومن 0.9% إلى 1.9% المتوقعة في 2023 ومن 0.9% إلى 1.6% في 2024.