https://arabic.sputniknews.com/20220616/البنك-المركزي-السويسري-يرفع-سعر-الفائدة-لأول-مرة-منذ-15-عاما-ويعلل-لمعالجة-التضخم-المرتفع-1063714812.html

البنك المركزي السويسري يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 15 عاما ويعلل: لمعالجة التضخم المرتفع

البنك المركزي السويسري يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 15 عاما ويعلل: لمعالجة التضخم المرتفع

أعلن البنك المركزي السويسري الويم الخميس، رفع سعر الفائدة، وذلك لأول مرة منذ 15 عاما، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة ارتفاع التضخم. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T13:01+0000

2022-06-16T13:01+0000

2022-06-16T13:01+0000

أخبار سويسرا

رفع أسعار الفائدة

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وحسب بيان نشره البنك المركزي السويسري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعلن تشديد سياسته النقدية، ورفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس من -0.75% إلى -0.25% لأول مرة منذ 15 عامًا.وتعد هذه هي أول زيادة في أسعار الفائدة في سويسرا منذ سبتمبر/أيلول 2007، والتي كانت مفاجأة لمعظم الناس.وبمجرد الإعلان عن قرار البنك المركزي، ارتفع سعر الصرف إلى 2% مقابل اليورو و1.6% مقابل الدولار.يدعي البنك المركزي أنه تم رفع الفائدة لمعالجة "الضغط التضخمي المتزايد" في البلاد على الرغم من أنه منخفض نسبيًا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث يقف عند 2.9%.وقال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان لمحطة "سي إن بي سي": "توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الوقت مناسب الآن لتشديد السياسة النقدية من أجل التأكد من عودة التضخم على المدى المتوسط ​​إلى منطقة استقرار الأسعار".وفقًا للبنك المركزي، بلغ التضخم في سويسرا ذروته عند 2.9% في مايو/أيار ومن غير المرجح أن يتباطأ. تم تعديل التوقعات لهذا العام من 2.1% إلى 2.8% ومن 0.9% إلى 1.9% المتوقعة في 2023 ومن 0.9% إلى 1.6% في 2024.

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أخبار سويسرا, رفع أسعار الفائدة