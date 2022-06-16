https://arabic.sputniknews.com/20220616/هل-يستغني-العراق-عن-الغاز-الإيراني-بعد-الربط-الكهربائي-مع-السعودية؟-1063744091.html

هل يستغني العراق عن الغاز الإيراني بعد الربط الكهربائي مع السعودية؟

هل يستغني العراق عن الغاز الإيراني بعد الربط الكهربائي مع السعودية؟

تعد عملية الربط الكهربائي بين العراق والسعودية خطوة يمكن أن تتبعها خطوات اقتصادية أكبر، قد تساهم بقدر كبير في إخراج بغداد من الأزمات المتتالية ووضعها على طريق... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T19:58+0000

2022-06-16T19:58+0000

2022-06-16T19:58+0000

أخبار العراق اليوم

تقارير سبوتنيك

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ما الفوائد التي تعود على العراق من الربط الكهربائي مع السعودية؟بداية يقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن: "مسألة الاستغناء عن إيران فيما يتعلق بالمشتقات النفطية والغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بعد عملية الربط الكهربائي مع السعودية من الصعوبة بمكان في المدى القصير".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: "الغاز الذي يتم استيراده من إيران يساهم في توليد كهرباء تعادل تقريبا "9000" ميغا وات وتعادل 40 بالمئة بالتقريب من إنتاج الكهرباء بالعراق، لأننا ننتج الآن تقريبا 21000 ميغا وات، 9000 ميغا منها تعتمد على الغاز الإيراني".وأوضح أنه: "عند الحديث عن الربط الشبكي مع السعودية والأردن، فالسعودية يمكن أن تصل في مرحلة تالية إلى 1500 ميغا وات، 400 ميغاوات من الأردن، وهذه تغطي الزيادات الجديدة بالطلب المتزايد، ولو كانت الكهرباء مستمرة طوال اليوم بالعراق، نتوقع أن لا يقل الطلب عن 35000 ميغا وات، خاصة في شهور الذروة بالصيف".بناء المصافيوتابع المشهداني: "إذا أردنا التخلص من تلك المشكلة، ما علينا سوى إعادة تأهيل وبناء المحطات من جديد، وتشغيل الجزء الأكبر منها على الوقود المنتج محليا سواء كان الغاز الخام أو النفط الأسود المنتج بالداخل، كما يجب التوسع في محطات الطاقة الشمسية والتي تحتاج على الأقل إلى ثلاث سنوات حتى يمكن أن تدخل إلى الخدمة".وقال: "كما يجب التسريع في عملية استثمار الغاز المصاحب للنفط والذي يقدر بملايين الدولارات ويهدر ويحرق، هذا الغاز يكفي العراق مرة ونصف من الغاز المستورد، ولا يحتاج الأمر سوى إلى معالجات كيميائية، هذه الخطوات إلى الآن بعيدة التحقيق".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه "قد يتساءل البعض.. كيف يستورد العراق الغاز وهو من أكبر منتجي النفط، والإجابة ببساطة، نعم العراق من الدول الكبرى في الإنتاج والتصدير، وتكمن مشكلته في قدم مصافي تكرير النفط والتي تجاوز أعمار بعضها نصف قرن".المحاور الإقليميةمن جانبه يقول الخبير الاقتصادي العراقي، حيدر عبد الرزاق الطه إنه ينبغي أن يكون العراق بلدا قويا ومقتدرا ويخرج من جميع المخندقات والمحاور الإقليمية، مع مراعاة الخصوصية للجوار العراقي وفق نظرية حماية مصالح البلدان التي وقفت إلى جانبه، قبل وبعد احتلال الكويت 1991/ 2003، وما أصاب الاقتصاد من تأخر بالبنى التحتية والمشاريع الأساسية للعراق.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير في البلاد هو قطاع الكهرباء ومنظومة الغاز المتأخرة، لذا علينا تشجيع توسيع الاتفاقيات مع دول الجوار العربية والاقليمية لجذب الاستثمار.عروض أفضلوأشار الطه إلى أن الربط الكهربائي مع السعودية سيكون له دور توطيد العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن نضج الفكر السياسي للعراقيين ودول الجوار العربية والإسلامية المجاورة لنا وبات من المحتم أن يراعي العراق مصالحه بالاتفاقيات الاقتصادية والخدمية لجميع القطاعات، سواء مع السعودية أم مع الجارتين تركيا وإيران.ورأى أن: "هذا يشعر إيران وتركيا أن هناك منافسا قويا قريبا، و دولة اقتصادها مقتدر دخلت منافسا على الخط، هنا سوف تتحرك الدولتان لتحسين مستوى العلاقات مع بغداد إلى الأفضل وفتح مجال الحوار لخلق بيئة اقتصادية آمنة مستقرة على أرض العراق".وقالت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الأربعاء، إن العمل قد بدأ على تأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة.وأشار المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إلى أن "الوزارة تؤسس وتعمل على جاهزية المحطات لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية".وأضاف أن "العراق وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تتعلق بالربط الكهربائي، وهنالك اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة أشواطا مهمة للمضي بالربط"، موضحا أنه "تم تحديد المسارات التي سيكون من خلالها إنشاء خطوط الربط بين البلدين، فضلا عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط".وقال موسى إن "الغاية الأساسية من مشاريع الربط الكهربائي هي الجاهزية والاستقرارية للشبكة الكهربائية، وإدخال العراق بموجب مشاريع الربط إلى سوق الطاقة سواء أكان عربيا أم خليجيا أم عالميا، إضافة إلى جعل العراق بموجب مشاريع الربط عضوا مهما بسوق الطاقة لتحقيق الاستقرارية للشبكة، وأيضا، أن يكون العراق بالأيام المقبلة حافظا وممررا للطاقة".وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أعلن يوم الثلاثاء، الموافقة على مذكرة التفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

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أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك