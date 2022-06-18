https://arabic.sputniknews.com/20220618/بوريل-مستعدون-للعمل-مع-الشركاء-الدوليين-لتخفيف-آثار-العقوبات-ضد-روسيا-على-الأمن-الغذائي-العالمي-1063812818.html

بوريل: مستعدون للعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف آثار العقوبات ضد روسيا على الأمن الغذائي العالمي

بوريل: مستعدون للعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف آثار العقوبات ضد روسيا على الأمن الغذائي العالمي

أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن الاتحاد مستعد للتعاون مع الجميع من أجل تخفيف الآثار السلبية لعقوبات روسيا على الأمن... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T12:01+0000

2022-06-18T12:01+0000

2022-06-18T12:01+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1059000827_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55cc87928298d52ef74e7b853c689dab.jpg

ووفقا لتصريحات نشرها بوريل، اليوم السبت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد أن الاتحاد الأوروبي أبلغ شركاءه الدوليين أنه على استعداد للعمل على منع أي تأثير "غير مرغوب فيه" لعقوباته ضد روسيا، مثل سلاسل الإمدادات الغذائية المعطلة و"الإفراط في الامتثال" فيما يتعلق بالمدفوعات، وغيره.وأوضح بوريل أنه التقى بعدد من مسؤولي الأمم المتحدة والأفارقة، خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على الدول الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بصادرات الحبوب والأسمدة من روسيا.وشدد على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لم تستهدف قط الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية، وبالتالي فإن أي مدفوعات ذات صلة يجب أن تكون في مأمن من القيود.وقال: "نحن على استعداد لمناقشة هذه الأمور من خلال الخبراء من أجل تحديد العقبات الملموسة بما في ذلك الصعوبات المحتملة في المدفوعات، والعمل من أجل التوصل إلى حلول. كما وجهت سفراء الاتحاد الأوروبي في البلدان الأفريقية الشريكة لنا لمناقشة جميع الجوانب ذات الصلة في الوقت الحاضر مع السلطات والمتعلقة بالوضع على المدفوعات ".وفي 4 يونيو/ حزيران، دعا رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، رئيس السنغال، الدول الغربية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، قائلاً إنها تشكل مخاطر على انعدام الأمن الغذائي في الدول الأفريقية، حيث تعيق قيود الدفع قدرتها على شراء الحبوب مع نقص الأسمدة، وهو ما من شأنه أن يتسبب في فشل المحاصيل.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا