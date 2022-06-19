https://arabic.sputniknews.com/20220619/غانتس-يتوعد-إيران-بـرد-هجومي-ويؤكد-تحضير-إسرائيل-لقدراتها-الهجومية-للرد-متى-لزم-الأمر-1063877061.html

غانتس يتوعد إيران بـ"رد هجومي" ويؤكد تحضير إسرائيل لقدراتها الهجومية للرد متى لزم الأمر

غانتس يتوعد إيران بـ"رد هجومي" ويؤكد تحضير إسرائيل لقدراتها الهجومية للرد متى لزم الأمر

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنها "تحضر قدرات هجومية إذا اقتضت الضرورة للرد على أي اعتداء إيراني ضد مواطنيها". 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T18:27+0000

2022-06-19T18:27+0000

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بلاده "تتواصل مع المؤسسات التركية ذات الصلة بشأن التهديدات الإيرانية ضد الإسرائيليين"، مؤكدا أن "إيران تسعى إلى استهداف السياح الإسرائيليين"، حسب القناة 12 الإسرائيلية.وأضاف غانتس، أن بلاده "تعمل على تجهيز قدراتها للرد متى لزم الأمر"، داعيا الإيرانيين إلى عدم اتخاذ أي خطوات في هذا الصدد.واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي مجددا إيران "بالسعي إلى حيازة سلاح نووي وزعزعة استقرار المنطقة"، وحذر مجددا "السياح الإسرائيليين ومؤكدا أن الخطر في تركيا قائم ونأمل أن يزول قريبا".وعبرت إسرائيل، في وقت سابق اليوم، عن "ضرورة مواصلة الجهد المشترك مع تركيا في مواجهة الإرهاب في ظل ما كشفت عنه تل أبيب مؤخرا بوصفه مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا".وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أعرب عن امتنانه لنظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، على جهوده في إحباط هجوم إرهابي على الأراضي التركية"، مشددا على أن "التهديد لم ينته بعد".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج، مشيرا إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا.وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.

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