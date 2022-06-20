https://arabic.sputniknews.com/20220620/أمريكا-نخطط-لفرض-حد-أقصى-لسعر-النفط-الروسي-نحصل-به-على-المزيد-منه-مع-تقليل-عائدات-موسكو-1063942507.html
أمريكا: نخطط لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي نحصل به على المزيد منه مع تقليل عائدات موسكو
أمريكا: نخطط لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي نحصل به على المزيد منه مع تقليل عائدات موسكو
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن بلادها تعمل مع حلفائها على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T21:35+0000
2022-06-20T21:35+0000
2022-06-20T21:35+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
بيع النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وحسب تصريحات صحفية لها، اليوم الإثنين، أوضحت يلين أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون بجد على خطة جماعية لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيسمح لمزيد من الخام بالوصول إلى السوق مع تقليل عائدات روسيا.وقالت: "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار، أو استثناء للسعر، من شأنه أن يعزز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة من قبل أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى من شأنها أن تخفض أسعار النفط الروسي".وعندما سُئلت عن مدى سرعة تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها لمثل هذه الخطة، قالت يلين إنهم يعملون بجد عليها ويجب على الجمهور أن يظلوا على اطلاع.علاوة على ذلك، قالت يلين إن تحديد سقف للسعر يمكن أن يكون أيضًا وسيلة مهمة لمنع الآثار غير المباشرة إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد سابقا أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن يكون لها تأثير على صادرات البلاد النفطية، وتوقع زيادة في الأرباح من شحنات الطاقة هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تشيجوف-عن-خطط-واشنطن-للحد-من-عائدات-النفط-الروسي-واشنطن-ليست-سيدة-العالم-1063648246.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_614eb20afac86623e7ecebd8d22ec03a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بيع النفط
أمريكا: نخطط لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي نحصل به على المزيد منه مع تقليل عائدات موسكو
تابعنا عبر
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن بلادها تعمل مع حلفائها على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي.
واشنطن- سبوتنيك. وحسب تصريحات صحفية لها، اليوم الإثنين، أوضحت يلين أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون بجد على خطة جماعية لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيسمح لمزيد
من الخام بالوصول إلى السوق مع تقليل عائدات روسيا.
وقالت: "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار، أو استثناء للسعر، من شأنه أن يعزز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة من قبل أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى من شأنها أن تخفض
أسعار النفط الروسي".
وعندما سُئلت عن مدى سرعة تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها لمثل هذه الخطة، قالت يلين إنهم يعملون بجد عليها ويجب على الجمهور أن يظلوا على اطلاع.
وأوضحت يلين أن سقف السعر يمكن أن يكون بمثابة استثناء للحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
علاوة على ذلك، قالت يلين إن تحديد سقف للسعر يمكن أن يكون أيضًا وسيلة مهمة لمنع الآثار غير المباشرة إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد سابقا أن العقوبات الغربية ضد روسيا
لن يكون لها تأثير على صادرات البلاد النفطية، وتوقع زيادة في الأرباح من شحنات الطاقة هذا العام.