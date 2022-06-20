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https://arabic.sputniknews.com/20220620/أمريكا-نخطط-لفرض-حد-أقصى-لسعر-النفط-الروسي-نحصل-به-على-المزيد-منه-مع-تقليل-عائدات-موسكو-1063942507.html
أمريكا: نخطط لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي نحصل به على المزيد منه مع تقليل عائدات موسكو
أمريكا: نخطط لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي نحصل به على المزيد منه مع تقليل عائدات موسكو
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن بلادها تعمل مع حلفائها على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T21:35+0000
2022-06-20T21:35+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
بيع النفط
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واشنطن- سبوتنيك. وحسب تصريحات صحفية لها، اليوم الإثنين، أوضحت يلين أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون بجد على خطة جماعية لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيسمح لمزيد من الخام بالوصول إلى السوق مع تقليل عائدات روسيا.وقالت: "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار، أو استثناء للسعر، من شأنه أن يعزز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة من قبل أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى من شأنها أن تخفض أسعار النفط الروسي".وعندما سُئلت عن مدى سرعة تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها لمثل هذه الخطة، قالت يلين إنهم يعملون بجد عليها ويجب على الجمهور أن يظلوا على اطلاع.علاوة على ذلك، قالت يلين إن تحديد سقف للسعر يمكن أن يكون أيضًا وسيلة مهمة لمنع الآثار غير المباشرة إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد سابقا أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن يكون لها تأثير على صادرات البلاد النفطية، وتوقع زيادة في الأرباح من شحنات الطاقة هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تشيجوف-عن-خطط-واشنطن-للحد-من-عائدات-النفط-الروسي-واشنطن-ليست-سيدة-العالم-1063648246.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بيع النفط

أمريكا: نخطط لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي نحصل به على المزيد منه مع تقليل عائدات موسكو

21:35 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن بلادها تعمل مع حلفائها على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي.
واشنطن- سبوتنيك. وحسب تصريحات صحفية لها، اليوم الإثنين، أوضحت يلين أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون بجد على خطة جماعية لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيسمح لمزيد من الخام بالوصول إلى السوق مع تقليل عائدات روسيا.
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الاوروبي، فلاديمير تشيجوف، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
تشيجوف عن خطط واشنطن للحد من عائدات النفط الروسي: واشنطن ليست سيدة العالم
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وقالت: "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار، أو استثناء للسعر، من شأنه أن يعزز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة من قبل أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى من شأنها أن تخفض أسعار النفط الروسي".
وعندما سُئلت عن مدى سرعة تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها لمثل هذه الخطة، قالت يلين إنهم يعملون بجد عليها ويجب على الجمهور أن يظلوا على اطلاع.

وأوضحت يلين أن سقف السعر يمكن أن يكون بمثابة استثناء للحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

علاوة على ذلك، قالت يلين إن تحديد سقف للسعر يمكن أن يكون أيضًا وسيلة مهمة لمنع الآثار غير المباشرة إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد سابقا أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن يكون لها تأثير على صادرات البلاد النفطية، وتوقع زيادة في الأرباح من شحنات الطاقة هذا العام.
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