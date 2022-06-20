https://arabic.sputniknews.com/20220620/أمريكا-نخطط-لفرض-حد-أقصى-لسعر-النفط-الروسي-نحصل-به-على-المزيد-منه-مع-تقليل-عائدات-موسكو-1063942507.html

أمريكا: نخطط لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي نحصل به على المزيد منه مع تقليل عائدات موسكو

أمريكا: نخطط لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي نحصل به على المزيد منه مع تقليل عائدات موسكو

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن بلادها تعمل مع حلفائها على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T21:35+0000

2022-06-20T21:35+0000

2022-06-20T21:35+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

بيع النفط

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واشنطن- سبوتنيك. وحسب تصريحات صحفية لها، اليوم الإثنين، أوضحت يلين أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون بجد على خطة جماعية لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيسمح لمزيد من الخام بالوصول إلى السوق مع تقليل عائدات روسيا.وقالت: "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار، أو استثناء للسعر، من شأنه أن يعزز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة من قبل أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى من شأنها أن تخفض أسعار النفط الروسي".وعندما سُئلت عن مدى سرعة تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها لمثل هذه الخطة، قالت يلين إنهم يعملون بجد عليها ويجب على الجمهور أن يظلوا على اطلاع.علاوة على ذلك، قالت يلين إن تحديد سقف للسعر يمكن أن يكون أيضًا وسيلة مهمة لمنع الآثار غير المباشرة إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد سابقا أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن يكون لها تأثير على صادرات البلاد النفطية، وتوقع زيادة في الأرباح من شحنات الطاقة هذا العام.

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بيع النفط