https://arabic.sputniknews.com/20220621/الرئيس-التونسي-يتسلم-مسوَّدة-الدستور-الجديد-لابيد-يتولى-رئاسة-الحكومة-الإسرائيلية-1063992497.html

الرئيس التونسي يتسلم مسوَّدة الدستور الجديد.. لابيد يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس التونسي يتسلم مسوَّدة الدستور الجديد.. لابيد يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية

قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، العميد صادق بلعيد، سلَّم الرئيس قيس سعيد مسوَّدة مشروع الدستور الجديد. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T14:06+0000

2022-06-21T14:06+0000

2022-06-21T14:06+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الرئيس التونسي يتسلم مسوَّدة الدستور الجديد.. لبيد يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية الرئيس التونسي يتسلم مسوَّدة الدستور الجديد.. لبيد يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس التونسي يتسلم مسوَّدة الدستور الجديد مع تصاعد وتيرة الرفضوأضافت الرئاسة في بيان أن اللقاء مثَّل فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلاً عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية، وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة".ونقل البيان عن الرئيس قيس سعيّد أن مشروع الدستور ليس نهائياً، لافتاً إلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير.في حديثه لعالم سبوتنيك قال محمد بوعود، المحلل السياسي التونسي، إنه حتى الآن لم تتضح معالم الدستور الجديد لأن المسألة ليست مفتوحة للجميع وإنما يحتكر الحديث باسمه وعنه الأستاذ الصادق بلعيد رئيس لجنة الإعداد لكنه نفسه يقول إن النظام ليس رئاسيا ولا برلمانيا، ما يشعر بنوع من التغطية على بعض المسائل كالحريات وغيرها.وأضاف بوعود أنه سيكون دستورا اقتصاديا بالأساس، كما قال الرئيس إنه سيدخل على المسودة تعديلات إذا لزم الامر، مع العلم بأن الرئيس قيس سعيد ضد النظام البرلماني وهو بالطبع مع النظام الرئاسي.بينيت ولابيد يتفقان على حل الكنيست الإسرائيلي على أن يتولى لبيد رئاسة الوزراءقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه لن ينتظر حتى إجراء انتخابات جديدة كي يبدأ في معالجة التحديات التي تواجهها البلاد بمجرد توليه منصب رئيس الوزراء المؤقت.واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وحليفه الرئيسي في الائتلاف وزير الخارجية يائير لابيد، على تقديم مشروع قانون لحل البرلمان الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من العام.ويتوقع مراقبون أن تنظم إسرائيل انتخابات جديدة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وتعهد رئيس الوزراء السابق، وزعيم المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى الحكم.في حديثه لعالم سبوتنيك قال الدكتور أيمن الحنيطي خبير الشؤون الإسرائيلية إن ما يحدث خطوة ذكية من بينيت ولابيد بهدف إطالة عمر هذا الائتلاف على الأقل لمدة أربعة شهور إلى الأمام ولقطع الطريق على مخططات وانقسامات وانشقاقات كان يعمل عليها حزب الليكود ضمن الائتلاف الحالي عله يستطيع إسقاطه لتشكيل حكومة بديلة.وأضاف الحنيطي أن نتنياهو يسعى جاهدا منذ اليوم الأول لتشكيل هذا الائتلاف هو وحزب الليكود ومعسكر اليمين للعودة إلى سدة الحكم مرة أخرى حتى يجد له حصانة كاملة من ملفات الفساد التي يتورط فيها ولا تزال محاكماتها مستمرة حتى اليوم، ويريد أن يشكل حكومة من داخل الكنيسيت الحالي دون اللجوء إلى انتخابات قادمة مبكرة..إسرائيل تعلن بناء تحالف للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أميركاقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل تبني "تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الاوسط" بقيادة الولايات المتحدة، مضيفا أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية.سيحمل التحالف العسكري الجديد اسم ميد - MEAD، أي تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، حسبما أخبر غانتس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، الذي قال إنه كان يعمل على البرنامج مع الشركاء في البنتاغون والإداراة الأمريكية"، آملا أن يأخذ البرنامج "خطوة أخرى إلى الأمام" خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل.في حديثه لعالم سبوتنيك قال أمين احطيط الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التكتل المشرقي الإقليمي الذي تعمل من أجله إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة فكرة ليست جديدة وإنما منذ نحو ثلاث سنوات حين تمت اتفاقات أبراهام لمواجهة محور المقاومة كما تقول تل أبيب.وأضاف حطيط أنه مع ذلك يحاول الإسرائيليون أيضا التكتم على تفاصيل المشروع حتى لا يخلقوا فرصا أمام الأعداء برأيهم لعرقلة هذا المشروع، أما الدول المشتركة فالأساس فيها دول الخليج والأردن وتعمل على ضم كل من مصر والسودان كما تعمل إسرائيل مؤخرا على أن تكون تركيا جزءا من هذا التكتل.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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