عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/ممثل-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-من-المهم-منع-التأثير-الإضافي-للعقوبات-على-الشعب-السوري-1064117438.html
ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المهم منع التأثير الإضافي للعقوبات على الشعب السوري
ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المهم منع التأثير الإضافي للعقوبات على الشعب السوري
أكد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اختيار أصلانوف، على ضرورة الحيلولة دون وقوع تأثير إضافي للعقوبات على الشعب السوري. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T15:59+0000
2022-06-23T16:03+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1047173389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08a3c110780c9617a5794c838fa9304b.jpg
سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح أصلانوف الذي يشغل منصب رئيس بعثة اللجنة الدولية الإقليمية لروسيا وبيلاروسيا وملدوفا، أنه من المهم منع التأثير الإضافي للعقوبات على الشعب السوري الذي يعيش في "سياق هش بالفعل" وضمان أن المؤسسات والمنظمات الإنسانية المختلفة قادرة على العمل في مثل هذه الظروف.وأضاف: "هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة لتجديد الشبكات وإعادة بنائها وأحيانًا توسيعها، وهذا هو المكان الذي ندعو فيه الشركاء والمانحين والمؤسسات المالية إلى النظر في إمكانية جلب الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية".وقال: "أعلم أن زملائي كانوا يعملون في بعض منشآت المياه لمعرفة ما هي الاحتياجات، وهذه حسابات رصينة للغاية، وأستطيع أن أقول إن ميزانيتنا السنوية لمشاريع المياه والصرف الصحي في سوريا تقترب من 40 مليون فرنك سويسري، (وهو ما يوازي 41.6 مليون دولار)".بالإضافة إلى ذلك، أشار أصلانوف إلى أن سوريا لا تزال واحدة من الدول الأولى من حيث النزوح الداخلي، حيث تم إعادة توطين أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد.تأكيدات ممثل الصليب الأحمنر جاءت بمناسبة مناقشة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لآثار العقوبات الغربية ضد سوريا على مشاريع البنية التحتية، بهدف ضمان الاستثمارات المطلوبة والتشغيل الطبيعي للقطاع الإنساني في البلاد..وعن هذه المناقشة يقول أصلانوف: "العقوبات على هذا النحو ، هذه هي الأدوات السياسية والقرارات السياسية المتخذة. نحن كمؤسسة ، كوننا مؤسسة محايدة إنسانية بحتة، لا نشرك أنفسنا ولا نشارك في هذا النقاش السياسي حول العقوبات، لكن ما نفعله هو بالأحرى التحدث لشركائنا وللحكومتين المانحين لضمان عدم تأثير هذه العقوبات على القطاع الإنساني".وإلى جانب الأعمال العدائية، عانت الدولة الشرق أوسطية من عدة قضايا تتعلق بالأمن والصحة والطاقة والاقتصاد، حيث تدهور الوضع أكثر في ظل العقوبات الغربية، لا سيما بسبب قانون قيصر الأمريكي لعام 2019، الذي أثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبًا، وكذلك الشركات الأجنبية والأفراد الذين يتعاملون مع حكومة الأسد.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/دول-أوروبية-تبحث-الابتعاد-عن-المسار-الأمريكي-بشأن-سوريا-وتراجع-ملف-العقوبات-1062162073.html
https://arabic.sputniknews.com/20211207/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-سوريا-وإيران-1053679965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1047173389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cbce56812535432c5531a4409703ece4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المهم منع التأثير الإضافي للعقوبات على الشعب السوري

15:59 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 16:03 GMT 23.06.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالحياة اليومية في مدينة دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020
الحياة اليومية في مدينة دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اختيار أصلانوف، على ضرورة الحيلولة دون وقوع تأثير إضافي للعقوبات على الشعب السوري.
سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح أصلانوف الذي يشغل منصب رئيس بعثة اللجنة الدولية الإقليمية لروسيا وبيلاروسيا وملدوفا، أنه من المهم منع التأثير الإضافي للعقوبات على الشعب السوري الذي يعيش في "سياق هش بالفعل" وضمان أن المؤسسات والمنظمات الإنسانية المختلفة قادرة على العمل في مثل هذه الظروف.
احتفالات في عموم سوريا بفوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية، دمشق، سوريا 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
دول أوروبية تبحث الابتعاد عن المسار الأمريكي بشأن سوريا وتراجع ملف العقوبات
12 مايو, 18:46 GMT
وأضاف: "هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة لتجديد الشبكات وإعادة بنائها وأحيانًا توسيعها، وهذا هو المكان الذي ندعو فيه الشركاء والمانحين والمؤسسات المالية إلى النظر في إمكانية جلب الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية".

وفي الوقت نفسه، لفت إلى أنه من الصعب تحديد مدى المساعدة المالية اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية للبلد.

وقال: "أعلم أن زملائي كانوا يعملون في بعض منشآت المياه لمعرفة ما هي الاحتياجات، وهذه حسابات رصينة للغاية، وأستطيع أن أقول إن ميزانيتنا السنوية لمشاريع المياه والصرف الصحي في سوريا تقترب من 40 مليون فرنك سويسري، (وهو ما يوازي 41.6 مليون دولار)".

بالإضافة إلى ذلك ، أشار أصلانوف إلى أن سوريا لا تزال واحدة من الدول الأولى من حيث النزوح الداخلي ، حيث تم إعادة توطين أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أصلانوف إلى أن سوريا لا تزال واحدة من الدول الأولى من حيث النزوح الداخلي، حيث تم إعادة توطين أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد.
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
7 ديسمبر 2021, 18:51 GMT
تأكيدات ممثل الصليب الأحمنر جاءت بمناسبة مناقشة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لآثار العقوبات الغربية ضد سوريا على مشاريع البنية التحتية، بهدف ضمان الاستثمارات المطلوبة والتشغيل الطبيعي للقطاع الإنساني في البلاد..
وعن هذه المناقشة يقول أصلانوف: "العقوبات على هذا النحو ، هذه هي الأدوات السياسية والقرارات السياسية المتخذة. نحن كمؤسسة ، كوننا مؤسسة محايدة إنسانية بحتة، لا نشرك أنفسنا ولا نشارك في هذا النقاش السياسي حول العقوبات، لكن ما نفعله هو بالأحرى التحدث لشركائنا وللحكومتين المانحين لضمان عدم تأثير هذه العقوبات على القطاع الإنساني".

يشار إلى أن الصراع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011 حيث تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد جماعات متمردة مختلفة.

وإلى جانب الأعمال العدائية، عانت الدولة الشرق أوسطية من عدة قضايا تتعلق بالأمن والصحة والطاقة والاقتصاد، حيث تدهور الوضع أكثر في ظل العقوبات الغربية، لا سيما بسبب قانون قيصر الأمريكي لعام 2019، الذي أثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبًا، وكذلك الشركات الأجنبية والأفراد الذين يتعاملون مع حكومة الأسد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала