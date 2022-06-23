https://arabic.sputniknews.com/20220623/ممثل-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-من-المهم-منع-التأثير-الإضافي-للعقوبات-على-الشعب-السوري-1064117438.html

ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المهم منع التأثير الإضافي للعقوبات على الشعب السوري

ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المهم منع التأثير الإضافي للعقوبات على الشعب السوري

أكد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اختيار أصلانوف، على ضرورة الحيلولة دون وقوع تأثير إضافي للعقوبات على الشعب السوري. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T15:59+0000

2022-06-23T15:59+0000

2022-06-23T16:03+0000

أخبار سوريا اليوم

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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح أصلانوف الذي يشغل منصب رئيس بعثة اللجنة الدولية الإقليمية لروسيا وبيلاروسيا وملدوفا، أنه من المهم منع التأثير الإضافي للعقوبات على الشعب السوري الذي يعيش في "سياق هش بالفعل" وضمان أن المؤسسات والمنظمات الإنسانية المختلفة قادرة على العمل في مثل هذه الظروف.وأضاف: "هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة لتجديد الشبكات وإعادة بنائها وأحيانًا توسيعها، وهذا هو المكان الذي ندعو فيه الشركاء والمانحين والمؤسسات المالية إلى النظر في إمكانية جلب الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية".وقال: "أعلم أن زملائي كانوا يعملون في بعض منشآت المياه لمعرفة ما هي الاحتياجات، وهذه حسابات رصينة للغاية، وأستطيع أن أقول إن ميزانيتنا السنوية لمشاريع المياه والصرف الصحي في سوريا تقترب من 40 مليون فرنك سويسري، (وهو ما يوازي 41.6 مليون دولار)".بالإضافة إلى ذلك، أشار أصلانوف إلى أن سوريا لا تزال واحدة من الدول الأولى من حيث النزوح الداخلي، حيث تم إعادة توطين أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد.تأكيدات ممثل الصليب الأحمنر جاءت بمناسبة مناقشة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لآثار العقوبات الغربية ضد سوريا على مشاريع البنية التحتية، بهدف ضمان الاستثمارات المطلوبة والتشغيل الطبيعي للقطاع الإنساني في البلاد..وعن هذه المناقشة يقول أصلانوف: "العقوبات على هذا النحو ، هذه هي الأدوات السياسية والقرارات السياسية المتخذة. نحن كمؤسسة ، كوننا مؤسسة محايدة إنسانية بحتة، لا نشرك أنفسنا ولا نشارك في هذا النقاش السياسي حول العقوبات، لكن ما نفعله هو بالأحرى التحدث لشركائنا وللحكومتين المانحين لضمان عدم تأثير هذه العقوبات على القطاع الإنساني".وإلى جانب الأعمال العدائية، عانت الدولة الشرق أوسطية من عدة قضايا تتعلق بالأمن والصحة والطاقة والاقتصاد، حيث تدهور الوضع أكثر في ظل العقوبات الغربية، لا سيما بسبب قانون قيصر الأمريكي لعام 2019، الذي أثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبًا، وكذلك الشركات الأجنبية والأفراد الذين يتعاملون مع حكومة الأسد.

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