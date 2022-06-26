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https://arabic.sputniknews.com/20220626/وكالة-اليونان-تسمح-لناقلة-النفط-الإيراني-باستئناف-ملاحتها-1064254415.html
وكالة: اليونان تسمح لناقلة النفط الإيراني باستئناف ملاحتها
وكالة: اليونان تسمح لناقلة النفط الإيراني باستئناف ملاحتها
أعلنت شرطة الموانئ اليونانية، اليوم الأحد، أن "الناقلة التي تحمل النفط الإيراني، والتي تم احتجازها في اليونان منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بناءً على طلب أمريكي،... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T18:48+0000
2022-06-26T18:48+0000
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ونقلت وكالة فارس الإيرانية، عن وسائل إعلام يونانية، قولها إن "الناقلة التي كانت موجودة في ميناء "كاريستوس" في جنوب جزيرة ايفيا، توجهت الأحد إلى ميناء بيرايوس حيث سيستدعى القبطان والشركة في الساعات المقبلة لتقديم شهادات الصلاحية للإبحار.وأوضح مصدر دبلوماسي، أنه تم سداد الديون لشركة القاطرات، مضيفا أن أثينا "تأمل أن تفرج طهران سريعاً عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين كانت قد احتجزتهما".وكانت مؤسسة الموانئ الإيرانية، أعلنت أن "حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها". وقالت إن "الإفراج عن السفينة جاء بفضل الإجراءات السريعة لإيران رغم سعي واشنطن لمصادرتها".وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان.وأفادت الخارجية الإيرانية بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الخارجية-الإيرانية-نأمل-بالإفراج-العملي-عن-شحنة-النفط-في-اليونان-1063926810.html
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اليونان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة: اليونان تسمح لناقلة النفط الإيراني باستئناف ملاحتها

18:48 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Mahdi Marizadسفينة إيرانية
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Mahdi Marizad
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أعلنت شرطة الموانئ اليونانية، اليوم الأحد، أن "الناقلة التي تحمل النفط الإيراني، والتي تم احتجازها في اليونان منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بناءً على طلب أمريكي، ستكون قادرة على استئناف ملاحتها.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية، عن وسائل إعلام يونانية، قولها إن "الناقلة التي كانت موجودة في ميناء "كاريستوس" في جنوب جزيرة ايفيا، توجهت الأحد إلى ميناء بيرايوس حيث سيستدعى القبطان والشركة في الساعات المقبلة لتقديم شهادات الصلاحية للإبحار.
وأوضح مصدر دبلوماسي، أنه تم سداد الديون لشركة القاطرات، مضيفا أن أثينا "تأمل أن تفرج طهران سريعاً عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين كانت قد احتجزتهما".
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين يونانيتين في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الخارجية الإيرانية: نأمل بالإفراج العملي عن شحنة النفط في اليونان
20 يونيو, 16:12 GMT
وكانت مؤسسة الموانئ الإيرانية، أعلنت أن "حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها". وقالت إن "الإفراج عن السفينة جاء بفضل الإجراءات السريعة لإيران رغم سعي واشنطن لمصادرتها".
وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان.
وأفادت الخارجية الإيرانية بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.
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