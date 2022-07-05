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https://arabic.sputniknews.com/20220705/ميناء-العريش-يستقبل-أول-ناقلة-أحمال-ثقيلة-لمحطة-الكهرباء-البخارية-1064680218.html
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة أحمال ثقيلة لمحطة الكهرباء البخارية
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة أحمال ثقيلة لمحطة الكهرباء البخارية
استقبل ميناء العريش اليوم ناقلة الأحمال الثقيلة "توباز موسكوفا" القادمة من ميناء دمياط محملة بالمعدات والمستلزمات لمحطة كهرباء العريش البخارية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:03+0000
2022-07-05T14:03+0000
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وحسب تصريحات للمهندس يحيى زكي، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة، فقد "تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا النوع من السفن بميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تم تجهيز الرافعات والسيارات والأرصفة لتفريغ المعدات الثقيلة وتخزينها بالداخل".ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين الميناء والجهات الأخرى لاستلام السفينة وتسهيل كافة الإجراءات، حيث سيتم استخدام المعدات (التوربينات) لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة الكهربائية لمحطة العريش لخدمة المدينة.وأضاف زكي: "تستقبل موانئ الهيئة العامة للمسافرين أنواعًا مختلفة من السفن في إطار رؤيتنا لتطوير الموانئ التابعة كجزء من إستراتيجية الجمهورية الجديدة في تطوير الموانئ المصرية. كما نقدر الدور المهم الذي قام به قطاع الطاقة في شركة حسن علام القابضة كمقاول رئيسي لمحطة الطاقة".ولأول مرة منذ إعادة تشغيله في يناير/كانون الثاني 2021 ، استقبل ميناء العريش هذا النوع من السفن حمولة 3500 طن من المعدات التي تم تفريغها على الرصيف.من جهته أكد محمد عمرو مدير الموقع أن "محطة كهرباء العريش البخارية تعمل حاليا بقدرة 70 ميغاواط، استلمنا اليوم 2 توربين غازي بحمولة 450 طنًا وإمدادات ذات صلة بحمولة 50 طنًا لرفع الكفاءة الكهربائية إلى 320 ميغاواط، كجزء من من خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بشمال سينا".جدير بالذكر أن ميناء العريش يشهد أعمال تطوير مستمرة لأرصفة جديدة، الأولى بطول 250 مترًا، بنسبة إنجاز 90%، على أن يتم تسليمها نهاية العام الجاري، وطول الرصيف الثاني 915 مترا، وكذلك تنفيذ كاسر أمواج بطول 1250 مترا حيث بلغت معدلات التنفيذ 90% ويتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل عدة شركات وطنية مصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/اقتصادية-قناة-السويس-تستقبل-الوفود-المشاركة-في-مؤتمر-مصر-تستطيع-بالصناعة-1062885593.html
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قناة السويس, أخبار مصر الآن

ميناء العريش يستقبل أول ناقلة أحمال ثقيلة لمحطة الكهرباء البخارية

14:03 GMT 05.07.2022
© Photo / Suez. Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Photo / Suez. Canal Authority
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استقبل ميناء العريش اليوم ناقلة الأحمال الثقيلة "توباز موسكوفا" القادمة من ميناء دمياط محملة بالمعدات والمستلزمات لمحطة كهرباء العريش البخارية.
وحسب تصريحات للمهندس يحيى زكي، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة، فقد "تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا النوع من السفن بميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تم تجهيز الرافعات والسيارات والأرصفة لتفريغ المعدات الثقيلة وتخزينها بالداخل".
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ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين الميناء والجهات الأخرى لاستلام السفينة وتسهيل كافة الإجراءات، حيث سيتم استخدام المعدات (التوربينات) لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة الكهربائية لمحطة العريش لخدمة المدينة.
وأضاف زكي: "تستقبل موانئ الهيئة العامة للمسافرين أنواعًا مختلفة من السفن في إطار رؤيتنا لتطوير الموانئ التابعة كجزء من إستراتيجية الجمهورية الجديدة في تطوير الموانئ المصرية. كما نقدر الدور المهم الذي قام به قطاع الطاقة في شركة حسن علام القابضة كمقاول رئيسي لمحطة الطاقة".
ويأتي دخول السفينة في إطار تجديد ودعم المحطة للتشغيل بسعة. 320 ميغاوات لخدمة محافظة شمال سيناء.
ولأول مرة منذ إعادة تشغيله في يناير/كانون الثاني 2021 ، استقبل ميناء العريش هذا النوع من السفن حمولة 3500 طن من المعدات التي تم تفريغها على الرصيف.
من جهته أكد محمد عمرو مدير الموقع أن "محطة كهرباء العريش البخارية تعمل حاليا بقدرة 70 ميغاواط، استلمنا اليوم 2 توربين غازي بحمولة 450 طنًا وإمدادات ذات صلة بحمولة 50 طنًا لرفع الكفاءة الكهربائية إلى 320 ميغاواط، كجزء من من خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بشمال سينا".
© Photo / Suez. Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة ناقلة أحمال ثقيلة لمحطة الكهرباء البخارية
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة ناقلة أحمال ثقيلة لمحطة الكهرباء البخارية - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / Suez. Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة ناقلة أحمال ثقيلة لمحطة الكهرباء البخارية
© Photoميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
© Photo / Suez. Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / Suez. Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
© Photo / Suez. Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / Suez. Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
© Photo / Suez.Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / Suez.Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
© Photo / Suez. Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / Suez. Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
1/6
© Photo / Suez. Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة ناقلة أحمال ثقيلة لمحطة الكهرباء البخارية
2/6
© Photo
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
3/6
© Photo / Suez. Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
4/6
© Photo / Suez. Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
5/6
© Photo / Suez.Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
6/6
© Photo / Suez. Canal Authority
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
جدير بالذكر أن ميناء العريش يشهد أعمال تطوير مستمرة لأرصفة جديدة، الأولى بطول 250 مترًا، بنسبة إنجاز 90%، على أن يتم تسليمها نهاية العام الجاري، وطول الرصيف الثاني 915 مترا، وكذلك تنفيذ كاسر أمواج بطول 1250 مترا حيث بلغت معدلات التنفيذ 90% ويتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل عدة شركات وطنية مصرية.
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