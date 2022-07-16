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https://arabic.sputniknews.com/20220716/وزارة-الدفاع-الأذربيجانية-القوات-الأرمينية-قصفت-الحدود-خارج-ناغورني-كاراباخ-1065124159.html
وزارة الدفاع الأذربيجانية: القوات الأرمينية قصفت الحدود خارج ناغورني كاراباخ
وزارة الدفاع الأذربيجانية: القوات الأرمينية قصفت الحدود خارج ناغورني كاراباخ
أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمينية قصفت الحدود خارج ناغورني كاراباخ. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T07:15+0000
2022-07-16T07:15+0000
أخبار أذربيجان
أرمينيا
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باكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الوزارة، اليوم السبت، أوضحت أن القوات المسلحة الأرمينية هاجمت مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة كلبجار، التي تم تسليمها إلى باكو عقب هدنة عام 2020 مع أرمينيا والتي تقع الآن على حدود منطقة الصراع النظامية في باكو.وجاء في البيان: "في 16 تموز / يوليو من الساعة 04:00 صباحًا إلى الساعة 4:50 صباحًا بالتوقيت المحلي [من 00:00 إلى 00:50 بتوقيت جرينتش] استخدمت وحدات القوات المسلحة الأرمينية الأسلحة الصغيرة لقصف مكثف لمواقع الجيش الأذربيجاني المنتشر في اتجاه وقالت الوزارة في بيان "قرية زيليق بمنطقة كلبجار".وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد نفت في وقت لاحق من اليوم هذه المعلومات ووصفتها بأنها "معلومات مضللة"، وألقت يريفان مسؤولية الهجوم على الجنود الأذربيجانيين، الذين كما تعتقد يريفان، كانوا أول من بدأ بإطلاق النار على مواقع الجيش الأرميني.وفيما اندلع الصراع طويل الأمد في ناغورني كاراباخ في سبتمبر 2020، مما يمثل أخطر تصعيد للمواجهة التي طال أمدها منذ سنوات، فقد انتهت الأعمال العسكرية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم توقيعه في نوفمبر 2020، اتفقت بموجبه أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار تمامًا وتبادل الأسرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/أرمينيا-تقول-إنها-اتفقت-في-بروكسل-على-بدء-عمل-لجنة-ترسيم-الحدود-مع-أذربيجان-1062570949.html
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أخبار أذربيجان, أرمينيا

وزارة الدفاع الأذربيجانية: القوات الأرمينية قصفت الحدود خارج ناغورني كاراباخ

07:15 GMT 16.07.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan / الذهاب إلى بنك الصورالتصاعد العسكري بين أرمينيا و أذربيجان - قوات الجيش الأذربيجاني في منقطة ناغورني قرة باغ، أذربيجان، 28 سبتمبر 2020
التصاعد العسكري بين أرمينيا و أذربيجان - قوات الجيش الأذربيجاني في منقطة ناغورني قرة باغ، أذربيجان، 28 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan
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أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمينية قصفت الحدود خارج ناغورني كاراباخ.
باكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الوزارة، اليوم السبت، أوضحت أن القوات المسلحة الأرمينية هاجمت مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة كلبجار، التي تم تسليمها إلى باكو عقب هدنة عام 2020 مع أرمينيا والتي تقع الآن على حدود منطقة الصراع النظامية في باكو.
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وجاء في البيان: "في 16 تموز / يوليو من الساعة 04:00 صباحًا إلى الساعة 4:50 صباحًا بالتوقيت المحلي [من 00:00 إلى 00:50 بتوقيت جرينتش] استخدمت وحدات القوات المسلحة الأرمينية الأسلحة الصغيرة لقصف مكثف لمواقع الجيش الأذربيجاني المنتشر في اتجاه وقالت الوزارة في بيان "قرية زيليق بمنطقة كلبجار".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجانب الأذربيجاني اتخذ "إجراءات رد مماثلة".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد نفت في وقت لاحق من اليوم هذه المعلومات ووصفتها بأنها "معلومات مضللة"، وألقت يريفان مسؤولية الهجوم على الجنود الأذربيجانيين، الذين كما تعتقد يريفان، كانوا أول من بدأ بإطلاق النار على مواقع الجيش الأرميني.

وأعلنت ناغورني كاراباخ، المنطقة الجبلية التي يسكنها الأرمن بشكل كبير، استقلالها عن أذربيجان في عام 1991، لكن وضعها لم يتم الاعتراف به دوليًا، وقد خاضت باكو ويريفان عدة حروب حول المنطقة المتنازع عليها.

وفيما اندلع الصراع طويل الأمد في ناغورني كاراباخ في سبتمبر 2020، مما يمثل أخطر تصعيد للمواجهة التي طال أمدها منذ سنوات، فقد انتهت الأعمال العسكرية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم توقيعه في نوفمبر 2020، اتفقت بموجبه أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار تمامًا وتبادل الأسرى.
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