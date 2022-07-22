https://arabic.sputniknews.com/20220722/خبير-بريطانيا-ستبقى-متشددة-تجاه-روسيا-إذا-تولت-ليز-تراس-رئاسة-الحكومة-1065420540.html
خبير: بريطانيا ستبقى متشددة تجاه روسيا إذا تولت ليز تراس رئاسة الحكومة
خبير: بريطانيا ستبقى متشددة تجاه روسيا إذا تولت ليز تراس رئاسة الحكومة
أكد المحلل السياسي والموظف المدني السابق في المفوضية الأوروبية فرانسيس كول، أن بريطانيا ستبقي على سياسة التشدد تجاه روسيا التي انتهجها بوريس جونسون، إذا ما تم... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:38+0000
2022-07-22T09:38+0000
2022-07-22T09:38+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
ليز ثروسيل
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بروكسل- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لوكالة سبوتنيك، برر كول الذي يقيم في بروكسل رؤيته بالعلاقات القوية التي تربط تراس بالرئيس الأمريكي جو بايدن وحلف الناتو.وقال: "حتى قبل الأزمة في أوكرانيا، كانت تراس أقرب حليف للرئيس الأمريكي جو بايدن وحلف الناتو في هذا الجانب من المحيط الأطلسي".وتوقع المحلل السياسي أن تقود تراس عملية المطالبة بالانسحاب الكامل لموسكو من أوكرانيا، قائلا: "هناك شيء واحد مؤكد وهو أنها ستواصل حث حلفاء الناتو على الثبات في المطالبة بالانسحاب الكامل لموسكو".وذكر كول بموقف تراس من دعم المتطوعين للقتال في اوكرانيا، قائلا: "لقد قالت في شهر فبراير/ شباط الماضي إنها ستدعم أي بريطاني يذهب للقتال في أوكرانيا.وأوضح أن صعود تراس إلى مسرح الأحداث العالمية، كان بسبب موقفها الشديد من الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى ما وصفه بـ "دورها القيادي"، في حملة الناتو لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا وتدريب جيشها، زاعمة أن لندن كانت تفعل لأوكرانيا أكثر من قارة أوروبا كاملة.يشار إلى أن تروس تواجه ريشي سوناك، في جولة الإعادة، حيث بقي لديهما ستة أسابيع من الحملات الانتخابية قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين الأوسع على زعيمهم الجديد، حيث من المتوقع ظهور النتيجة النهائية في 5 سبتمبر.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/ليز-تروس-وريشي-سوناك-من-يرث-جونسون-في-حزب-المحافظين؟-1065412610.html
بريطانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, ليز ثروسيل
خبير: بريطانيا ستبقى متشددة تجاه روسيا إذا تولت ليز تراس رئاسة الحكومة
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أكد المحلل السياسي والموظف المدني السابق في المفوضية الأوروبية فرانسيس كول، أن بريطانيا ستبقي على سياسة التشدد تجاه روسيا التي انتهجها بوريس جونسون، إذا ما تم انتخاب وزيرة الخارجية ليز تراس لرئاسة الحكومة.
بروكسل- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات
لوكالة سبوتنيك، برر كول الذي يقيم في بروكسل رؤيته بالعلاقات القوية التي تربط تراس بالرئيس الأمريكي جو بايدن وحلف الناتو.
وقال: "حتى قبل الأزمة في أوكرانيا، كانت تراس أقرب حليف
للرئيس الأمريكي جو بايدن وحلف الناتو في هذا الجانب من المحيط الأطلسي".
وتوقع المحلل السياسي أن تقود تراس عملية المطالبة بالانسحاب الكامل لموسكو من أوكرانيا، قائلا: "هناك شيء واحد مؤكد وهو أنها ستواصل حث حلفاء الناتو على الثبات في المطالبة بالانسحاب الكامل لموسكو".
وأشار إلى ما قال إن قربها الشديد من بولندا في موقفها المتشدد من روسيا، لافتا إلى أنها أسهمت في فرض عقوبات على روسيا منذ اليوم الأول من عمليتها العسكرية.
وذكر كول بموقف تراس من دعم المتطوعين للقتال في اوكرانيا، قائلا: "لقد قالت في شهر فبراير/ شباط الماضي إنها ستدعم أي بريطاني يذهب للقتال في أوكرانيا.
وأوضح أن صعود
تراس إلى مسرح الأحداث العالمية، كان بسبب موقفها الشديد من الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى ما وصفه بـ "دورها القيادي"، في حملة الناتو لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا وتدريب جيشها، زاعمة أن لندن كانت تفعل لأوكرانيا أكثر من قارة أوروبا كاملة.
يشار إلى أن تروس تواجه ريشي سوناك، في جولة الإعادة، حيث بقي لديهما ستة أسابيع من الحملات
الانتخابية قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين الأوسع على زعيمهم الجديد، حيث من المتوقع ظهور النتيجة النهائية في 5 سبتمبر.