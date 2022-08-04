عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220804/رئيس-الاتحاد-الأوروبي-يطالب-السلطات-اللبنانية-باستكمال-التحقيق-في-انفجار-بيروت-القاتل-1065983764.html
رئيس الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات اللبنانية باستكمال التحقيق في انفجار بيروت القاتل
رئيس الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات اللبنانية باستكمال التحقيق في انفجار بيروت القاتل
طالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، السلطات اللبنانية باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:36+0000
2022-08-04T10:36+0000
أخبار لبنان
المجلس الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048509794_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f9027b3af07763620be9520219bf3da.jpg
ووفقا لما كتبه ميشيل عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد على ضرورة استكمال التحقيق الذي دمر ميناء بيروت وأودى بحياة أكثر من 200 شخص بحاجة إلى استكمال فوري لتحقيق العدالة للضحايا.وقال: "استكمال التحقيق في هذه المأساة دون مزيد من التأخير هو مفتاح العدالة والمساءلة"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الجهود اللبنانية في معالجة ما أسماه "أزمة اجتماعية واقتصادية حادة".ويصادف اليوم الخميس مرور عامين على الانفجار الذي وقع في الـ4 من أغسطس/ آب 2020، حيث انفجر مخزون ضخم من نترات الأمونيوم المخزنة في مستودع بالميناء، مما أدى إلى إصابة 7000 شخص وتشريد 300000 آخرين.وتوقف التحقيق في الجريمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أحد أكبر التفجيرات غير النووية في الذاكرة الحديثة وسط خلافات سياسية، فيما أيدت لجنة خبراء تابعة للمنظمة الدولية، يوم الأربعاء طلب أقارب الضحايا بإجراء تحقيق دولي.وتقول الأمم المتحدة إن المناطق المتضررة لا تزال في حالة خراب بينما بدأت أموال إعادة الإعمار بالكاد تصل إلى المستفيدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/عامان-بعد-انفجار-مرفأ-بيروت-مسار-التحقيق-معطل-1065977775.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048509794_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cb389b5ecf47ff753b14b6ace150ce75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, المجلس الأوروبي

رئيس الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات اللبنانية باستكمال التحقيق في انفجار بيروت القاتل

10:36 GMT 04.08.2022
© AP Photo / Aris Oikonomouرئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين
رئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Aris Oikonomou
تابعنا عبرTelegram
طالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، السلطات اللبنانية باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
ووفقا لما كتبه ميشيل عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد على ضرورة استكمال التحقيق الذي دمر ميناء بيروت وأودى بحياة أكثر من 200 شخص بحاجة إلى استكمال فوري لتحقيق العدالة للضحايا.
وقال: "استكمال التحقيق في هذه المأساة دون مزيد من التأخير هو مفتاح العدالة والمساءلة"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الجهود اللبنانية في معالجة ما أسماه "أزمة اجتماعية واقتصادية حادة".
ويصادف اليوم الخميس مرور عامين على الانفجار الذي وقع في الـ4 من أغسطس/ آب 2020، حيث انفجر مخزون ضخم من نترات الأمونيوم المخزنة في مستودع بالميناء، مما أدى إلى إصابة 7000 شخص وتشريد 300000 آخرين.
عام على تفجير مرفأ بيروت.. خسائر وتداعيات كبيرة على كل المستويات  - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
عامان بعد انفجار مرفأ بيروت... مسار التحقيق معطل
09:37 GMT
وتوقف التحقيق في الجريمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أحد أكبر التفجيرات غير النووية في الذاكرة الحديثة وسط خلافات سياسية، فيما أيدت لجنة خبراء تابعة للمنظمة الدولية، يوم الأربعاء طلب أقارب الضحايا بإجراء تحقيق دولي.

وقد دمر الانفجار البوابة الرئيسية للصادرات إلى لبنان، الذي يستورد ما يصل إلى 80% من غذائه، حيث انهارت صوامع الحبوب التالفة في الميناء، جزئيا هذا الأسبوع بعد اندلاع حريق في يوليو/ تموز الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن المناطق المتضررة لا تزال في حالة خراب بينما بدأت أموال إعادة الإعمار بالكاد تصل إلى المستفيدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала