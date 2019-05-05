بعد إصابة محمد صلاح المفزعة... منتخب مصر يتحدث عن مصيره وقائمة الفراعنة في كأس الأمم

أصيبت الجماهير المصرية والعربية بحالة من الفزع، بعد خروج محمد صلاح مصابا إصابة خطيرة في الرأس، ما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية يونيو/حزيران المقبل.

واستطاع صلاح أن يسجل في فوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نيوكاسل، ولكنه خرج في الدقيقة (74) بعد سقوطه على أرض الملعب مغشيا عليه كما يبدو، ليتدخل الطاقم الطبي وينقله عبر نقاله إلى خارج الملعب.

© REUTERS / SCOTT HEPPELL بالفيديو... الكشف عن الحالة الصحية لمحمد صلاح بعد إصابته في الرأس

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 94، لينتزع الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ، الذي يلعب مساء الإثنين المقبل، أمام ليستر سيتي في ختام الجولة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 42 نقطة بالمركز الـ14.

واصطدم محمد صلاح في فخذ الحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا، وسقط بقوة على الأرض، وتلقى الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب.

​وقرر الفريق الطبي خروجه محمولا على نقالة، في الدقيقة الـ 73 من زمن اللقاء.

​وتعد تلك الإصابة هي الإصابة الثانية القوية والخطيرة التي يتعرض لها صلاح بقميص ليفربول بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أسقطه قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس أرضا، ليتعرض لإصابة قوية في الكتف.

وعلق إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، على إصابة محمد صلاح، بقوله إن المنتخب ينتظر رد إدارة ليفربول وطبيب ناديه، ورد اللاعب المصري نفسه.

وقال لهيطة في تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، نقلتها بوابة "الأهرام": "أنتظر رد محمد صلاح وطبيب ليفربول، لكن وسائل الإعلام الإنجليزية أكدت أن إصابة اللاعب بسيطة".

وتابع: "قد يكون صلاح أصيب بارتجاج بسيط في المخ وهو بكى بعد إصابته لخوفه على نفسه، لا سيما وأن منتخب مصر مقبل على كأس أمم إفريقيا".

وأوضح "محمد صلاح شخص رائع ومثال للاعب الملتزم والمتواضع وعلاقته مميزة مع الجميع".

وأفادت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عن حالة محمد صلاح، حيث أكد محمد سعدون الكواري، في الاستوديو التحليلي للمباراة، أن إصابة صلاح تبدو بسيطة، حسب ما أفاد مراسل القناة زياد منصور.

© REUTERS / SCOTT HEPPELL إصابة محمد صلاح

وأكد الكواري أن مراسل القناة، أفاد بأن محمد صلاح لم يتم نقله إلى المستشفى وبقي في غرفة خلع الملابس مع الطاقم الطبي والفريق بعد اللقاء، مما يعني بأن الإصابة ليست خطيرة.

وكشف مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الحالة الصحية للاعب ليفربول، حيث بدا أنه لا يعاني من أي مشاكل بعد خروجه ماشيا على قدميه من غرف خلع الملابس بعد المباراة.

وقال المدير الفني للفريق يرغن كلوب عقب المباراة، "صلاح كان يجلس هناك — غرف خلع الملابس — ويشاهد المباراة، في آخر خمسة عشر دقيقة"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضاف كلوب، "سنرى ما سيحدث لكنه يبدو بخير حقا، حتى نكون صادقين".

وأردف الدرب الألماني، "لقد تحدثت إليه. لقد بدا جيدا حقا. وسنتابع التفاصيل".

لحظة خروج محمد صلاح من غرفة ملابس ليفربول وسط تحية من الجماهير👏pic.twitter.com/QJMMUnLTZl — FilGoal (@FilGoal) May 4, 2019

قائمة المنتخب

وتحدث مدير الفراعنة أيضا عن أن خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، لن يعلن أي قوائم مبدئية لتشكيلة الفراعنة التي تشارك في كأس أمم أفريقيا، وسيكتفي فقط بإعلان القائمة النهائية.

أكد لهيطة أن أجيري، استقر على مواجهة تنزانيا وغينيا وديًا قبل كأس الأمم الأفريقية، كونه يرغب فيما وصفه بأنه "مباريات تدريبية"، وفقا لما نشره موقع "مصراوي".

وأشار لهيطة في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الجهاز الفني لمصر لا ينوي الإعلان عن قوائم مبدئية لكأس أمم أفريقيا، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية مباشرةً.

© REUTERS / SCOTT HEPPELL إصابة محمد صلاح

وقال مدير المنتخب: "أجيري لم يرغب في خوض مباريات ودية قوية قبل كأس الأمم، كان يريد ما نسميه مباريات تدريبية وليست ودية، وهو أسلوب متبع لدى الكثير من المديرين الفنيين".

وأكمل: "لا نية لدينا للإعلان عن أي قوائم مبدئية للمنتخب قبل موعد كأس الأمم، سيتم الإعلان فقط عن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا".

أما عن إمكانية استبعاد أي لاعب من قائمة المنتخب، فقال: "لم نُجبر على استبعاد أي لاعب، لا أحد يتدخل في عمل الجهاز الفني مطلقًا".

واختتم: "كذلك لم يُطلب منا إضافة أي لاعب لقائمة المنتخب في الفترة الماضية، وكذلك في المقبلة، الجهاز الفني يختار من يراه مناسبًا لكل مرحلة فقط".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

Hopefully Mohamed Salah is all ok 🙏 #Liverpoolfc pic.twitter.com/Uye24MP9Lg — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 4, 2019

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ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

ووقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.