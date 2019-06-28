مدرب تونس عن التعادل مع مالي: أشعر بالرضى

قال الفرنسي ألان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، إنه يشعر بالرضى، عن نتيجة المباراة أمام مالي.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة فريقه أمام مالي: "لا يجب أن نكتفي بنتيجة التعادل وعلينا السعي في تحسين فرص التأهل في المباراة المقبلة".

وتابع " منتخب مالي قدم أداء جيدا وأتوقع لهم النجاح مستقبلا، وقمت اليوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل ونجحنا في الخروج بثاني أفضل الخيارات بعد الفوز".

واستطرد "ماحدث من خطأ فردي لحارس المرمى كان أحد أهم أسباب التعادل، ولا يجب أن نلومه وعلينا التركيز في مباراة موريتانيا من الآن".

وأضاف "تحسنا كثيرا في الالتزام التكتيكي عن المباراة الأولى وتداركنا أخطأ لقاء الافتتاح، كان يجب علينا التقدم بشكل أفضل أمام المرمى واستغلال أنصاف الفرص"، مشيرا إلى أن الأجواء المناخية واللعب في هذا التوقيت، في درجة حرارة عالية أثر بشكل سلبي على اللاعبين خصوصا في شوط المباراة الثاني.

وبسؤاله عن عدم مشاركة لاعب الزمالك فرجاني ساسي، قال "أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب تونسي يلعب في الدوري المصري، لأنه في هذه الحالة سأكون مضطرا لأترك كل لاعب يتم النداء على اسمه في المدرجات، وأضاف أن فرجاني ساسي عائد من إصابة ويحتاج إلى تأهيل من أجل العودة لكامل مستواه".

وتقام منافسات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.