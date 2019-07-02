مسؤول بالمنتخب: الجماهير تصيب لاعبي مصر بـ"الإحباط"... وإجراء عاجل من الاتحاد

هاجم إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، الجماهير المصرية، التي توجه انتقادات وصفها باللاذعة في حق أداء منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية: "الانتقادات اللاذعة التي توجه من بعض الجماهير لأداء الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، تصيب اللاعبين بالإحباط".

وتابع: "الجهاز الفني يسعى لمعالجة تلك الأزمة بصورة مستمرة، حتى لا يتسرب هذا الشعور لدى اللاعبين".

ومضى: "الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري، يعقد جلسات نفسية مع اللاعبين لمعالجة هذا الأمر بصفة دورية، والتعامل مع الأمر بصورة صحية، حتى لا يؤثر على اللاعبين".

وأضاف: "بدأ الجهاز الفني الاستعداد لمباراة دور الـ16، بعد التأهل مباشرة أيا كان اسم المنافس، فهو أمر لا هم طالما أن منتخب مصر يسعى للتتويج باللقب، فعليه ألا يخشى مواجهة أي فريق".

من جانب آخر، اتخذ اتحاد الكرة المصري، إجراء عاجلا بشأن لاعبي منتخب مصر، حيث قرر صرف مكافآت فورية للاعبين، بعد التأهل إلى دور الـ16.

وقال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، إنه كان حريصا للاجتماع مع الإعلام للحديث عن البطولة، ومن أجل الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالبطولة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة بذلت مجهودا ضخما خلال ٤ أشهر فقط لتنظيم البطولة والخروج بصورة مميزة، مشيرا إلى أنه يلتمس العذر في أي تقصير نظرا لضيق الوقت.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم: "قواعد بيع تذاكر البطولة واضحة، وهناك عدد كبير من الاتحادات طلب مجموعة من التذاكر"، مشيرا إلى أن نظام بيع التذاكر في البطولة هدفه أمني للحفاظ على الضيوف والزوار، معترفا بوجود بعض المشاكل ولكن يتم تداركها تباعا، وبسبب الضغط تم السماح لبعض الجماهير بالدخول دون "Fan ID".

وتابع: "الحكومة المصرية ترى أن أفريقيا في قلب كل إنسان مصري، وهدفنا في مصر إرسال رسالة للعالم بأن دول إفريقيا تستطيع تنظيم حدث عالمي في فترة قصيرة، ولأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم يكون هناك 24 ملعبا لتدريب المنتخبات المشاركة".

شدد على أن شيء مهم جدا عودة العائلات لمدرجات كرة القدم من جديد بعد غياب، وخلال الفترة الماضية كانت مباريات الدوري تقام بدون جمهور ومع نظام التذاكر يتمنى العودة بصورة طبيعية، كما أن مصر استثمرت في البنية التحتية وطورت الملاعب بالكامل.

أشار إلى أن مصر "تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي وجاهزة فورا لاستضافة كأس افريقيا للاعبين تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، و مصر تستطيع بعد الاستثمار في الملاعب استضافة أي بطولة في أي وقت".