الجيش العراقي يضبط أوكارا ومفخخات لـ"داعش" على حدود الأردن والسعودية

قال مصدر أمني إن الجيش العراقي شن عملية أمنية تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في عمق صحراء حدودية محاذية للأردن والسعودية.

وأضاف المصدر، لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الجمعة 16 مارس / آذار، أن العملية انطلقت منذ نحو يومين، لتفتيش وتطهير المناطق الصحراوية في جنوب قضاء الرطبة غربي الأنبار ، بقيادة عمليات المحافظة، والفرقة الأولى من الجيش.

وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القوات انطلقت بدعم وإسناد من طيران الجيش، وتمكنت أثناء التمشيط من ضبط أوكار وسيارات تحت الأرض في جنوب الرطبة، وتحديدا في أماكن قريبة من الحدود الأردنية والسعودية.

وأكد المصدر أن القوات دمرت السيارات والأوكار و"المضافات" وما بداخلها من أسلحة وعتاد ومفخخات.

وحررت القوات العراقية قضاء الرطبة بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، في مايو / أيار 2016، ضمن عمليات استعادة كامل مدن الأنبار.

وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، أعلن في 12 يناير / كانون الثاني، تفتيش أكثر من 80 في المئة من صحراء الأنبار من مخلفات "داعش"، وكشف عن تدمير "مضافات" للتنظيم تحت الأرض، في مناطق صحراوية حدودية وعرة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 9 ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، تحرير جزيرة الأنبار من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.