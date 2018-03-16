الجيش العراقي يضبط أوكارا ومفخخات لـ"داعش" على حدود الأردن والسعودية

وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القوات انطلقت بدعم وإسناد من طيران الجيش، وتمكنت أثناء التمشيط من ضبط أوكار وسيارات تحت الأرض في جنوب الرطبة، وتحديدا في أماكن قريبة من الحدود الأردنية والسعودية.
وأكد المصدر أن القوات دمرت السيارات والأوكار و"المضافات" وما بداخلها من أسلحة وعتاد ومفخخات.
وحررت القوات العراقية قضاء الرطبة بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، في مايو / أيار 2016، ضمن عمليات استعادة كامل مدن الأنبار.
وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، أعلن في 12 يناير / كانون الثاني، تفتيش أكثر من 80 في المئة من صحراء الأنبار من مخلفات "داعش"، وكشف عن تدمير "مضافات" للتنظيم تحت الأرض، في مناطق صحراوية حدودية وعرة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 9 ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، تحرير جزيرة الأنبار من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.
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