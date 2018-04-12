دول المقاطعة ترد على طلب ترامب بشأن "أزمة قطر"

ردت دول المقاطعة الأربع "السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر" على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أزمة قطر.

© REUTERS / JONATHAN ERNST وكالة تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والملك سلمان قبل أيام

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين ، قولهما إن الرئيس الأمريكي طالب في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان هذا الشهر بأن تنهي المملكة وشركاؤها العرب سريعا نزاعا مستمرا منذ نحو عام مع قطر تسبب في انقسام حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

ووصف أحد المسؤولين نبرة ترامب في الاتصال الذي جرى في الثاني من أبريل/ نيسان مع الملك سلمان بأنها كانت "قوية".

ونقتل وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم الخميس، إن الدول العربية الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر تتمسك بمطالبها التي أعلنتها العام الماضي في مواجهة الدوحة.

وتمسكت الدول الأربع وهي السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين بتلك المطالب رغم ضغوط أمريكية لإيجاد حل سريع للنزاع، وفقا لوكالة "رويترز".

الرباعي العربي يعقد اجتماعاً تشاورياً علي هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض… الوزراء أكدوا علي تمسك دولهم بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الست أساسا ضروريا لإقامة علاقة طبيعية مع قطر pic.twitter.com/4HGfjU5WFu — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) April 12, 2018

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وأعلنت الدول الأربع المطالب وعددها 13 في يونيو/ حزيران، ومن بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وخفض مستوى العلاقات مع إيران، وغلق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

© REUTERS / JONATHAN ERNST مجلة: كواليس مكالمة منتصف الليل التي سبقت أزمة قطر

وفرضت الدول الأربع عقوبات على قطر ، قائلة إنها "تدعم الإرهاب".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزراء خارجية الدول الأربع شددوا، خلال اجتماع في الرياض على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب استعدادا لقمة الدمام، على أن الاستجابة للمطالب "أساس ضروري لإقامة علاقة طبيعية مع قطر".

وكان ترامب قد أعلن في تصريحات ببداية الأزمة تأييده لمقاطعة قطر، لكنه عاد، وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين لمحاولة رأب الصدع لاستعادة الوحدة بين دول الخليج وتكوين جبهة موحدة ضد إيران.