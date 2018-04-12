دول المقاطعة ترد على طلب ترامب بشأن "أزمة قطر"

ووصف أحد المسؤولين نبرة ترامب في الاتصال الذي جرى في الثاني من أبريل/ نيسان مع الملك سلمان بأنها كانت "قوية".
ونقتل وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم الخميس، إن الدول العربية الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر تتمسك بمطالبها التي أعلنتها العام الماضي في مواجهة الدوحة.
وتمسكت الدول الأربع وهي السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين بتلك المطالب رغم ضغوط أمريكية لإيجاد حل سريع للنزاع، وفقا لوكالة "رويترز".
الرباعي العربي يعقد اجتماعاً تشاورياً علي هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض… الوزراء أكدوا علي تمسك دولهم بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الست أساسا ضروريا لإقامة علاقة طبيعية مع قطر pic.twitter.com/4HGfjU5WFu— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) April 12, 2018
وأعلنت الدول الأربع المطالب وعددها 13 في يونيو/ حزيران، ومن بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وخفض مستوى العلاقات مع إيران، وغلق قاعدة عسكرية تركية في قطر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزراء خارجية الدول الأربع شددوا، خلال اجتماع في الرياض على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب استعدادا لقمة الدمام، على أن الاستجابة للمطالب "أساس ضروري لإقامة علاقة طبيعية مع قطر".
وكان ترامب قد أعلن في تصريحات ببداية الأزمة تأييده لمقاطعة قطر، لكنه عاد، وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين لمحاولة رأب الصدع لاستعادة الوحدة بين دول الخليج وتكوين جبهة موحدة ضد إيران.
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