تعليق ومكافأة بعد لقاء الوليد بن طلال "النادر" مع الملك سلمان (صور)

نشر الأمير الوليد بن طلال تغريدة مرفقة بمجموعة من الصور، تضمنت لقاء "نادر" جمعه مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويعد هذا هو اللقاء الأول، الذي يجمع الوليد بن طلال مع الملك سلمان، منذ خروجه من "الريتز كارلتون" يناير/كانون الثاني الماضي، بعد احتجازه على خلفية تهم فساد، ضمن حملة شنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، شملت عددا كبيرا من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

© REUTERS / Fahad Shadeed إعلان جديد من الوليد بن طلال

وظهر الوليد في أكثر من مناسبة، عقب خروجه من "الريتز كارلتون"، نافيا تعرضه لأي إساءة خلال فترة احتجازه، أو إبرامه أي تسوية مع الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه.

ووصف الوليد، الملك سلمان، في تغريدته بـ"والدي"، و"ووالد الأمة"، بعدما أرفق تغريدته بصوره وهو يصافح العاهل السعودي.

وقال الوليد بن طلال، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر": "بتشريف والدي الملك سلمان تشرفت بحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

وتابع قائلا "أشكر أخي معالي تركي آل شيخ (رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية) على التنظيم الرائع واللائق بحضور والد الأمة".

بتشريف والدي @KingSalman، تشرفت بحضور #نهائي_كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

وأشكر أخي معالي @Turki_alalshikh على التنظيم الرائع واللائق بحضور والد الأمة.



وأبارك لنادي #الاتحاد @ittihad الفوز بالكأس وأقدم مكافأة مليون ريال سعودي.https://t.co/G1bWQg793N

. pic.twitter.com/ycVzW2eEuI — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 13, 2018

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وقدم الوليد في نهاية تغريدته مكافأة إلى فريق "اتحاد جدة" السعودي، الفائز بالكأس، والتي بلغت مليون ريال سعودي.

وكان الملك سلمان قد حضر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في ملعب "الجوهرة" بمدينة جدة السعودية، بين اتحاد جدة والفيصلي، وحصد اتحاد جدة اللقب بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.