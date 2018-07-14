اجتماع أمني طارئ برئاسة العبادي لمناقشة تداعيات تظاهرات الأمس في العراق

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم السبت 14 يوليو/تموز، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لمناقشة تداعيات تظاهرات الأمس.

وقال بيان للحكومة العراقية، إن الاجتماع سيناقض تداعيات "ما حدث في بعض المناطق من تخريب".

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وقال مجلس الأمن الوطني في بيان نشرته " السومرية نيوز " إن الحكومة العراقية ستتخذ "إجراءات رادعة"، ضد المندسين في التظاهرات التي شهدتها البلاد.

وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت أمس الجمعة 13 يوليو/تموز، واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.

وأفاد موقع "السومرية نيوز"، أن الحركة الاحتجاجية تواصلت اليوم وتزامنت مع قطع الطرق وإغلاق المنشآت الحيوية، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بشكل مباشر بالخدمات والبطالة.