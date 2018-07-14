متظاهرون يقتحمون مبنى المحافظة في كربلاء العراق

قال شاهد عيان لوكالة رويترز إن محتجين اقتحموا مبنى المحافظة في كربلاء العراق مساء اليوم السبت 14 يوليو/تموز.

وتواصلت الاحتجاجات ضد الفقر والبطالة في جنوب العراق لليوم السادس على التوالي، حسب رويترز.

© Sputnik . Nazek Mohamed فرض حظر التجوال في النجف

وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت أمس الجمعة 13 يوليو/تموز، واقتحم مئات العراقيين المطار وأ وقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.

وأفاد موقع "السومرية نيوز"، أن الحركة الاحتجاجية تواصلت اليوم وتزامنت مع قطع الطرق وإغلاق المنشآت الحيوية، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بشكل مباشر بالخدمات والبطالة.