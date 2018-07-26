حقيقة تأجيل الرحلات إلى مطار أبو ظبي بعد إعلان "أنصار الله" استهدافه

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، إن حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار أبو ظبي الدولي، تعطلت، بعد استهدافه بغارات مسيرة.

ونقل موقع "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله" عن مصادر ملاحية قولهم: "تعطلت حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار أبو ظبي الدولي".

© AP Photo / Kamran Jebreili تزامنا مع إعلان "غارات حوثية"... مطار أبو ظبي يؤكد وقوع "حادث"

كما تداول نشطاء مجموعة من الصور، تظهر إعلان مطار أبو ظبي، عن تعطيل عدد من رحلاته الجوية من وإلى مطار أبو ظبي.

ولكن مصدر إماراتي مسؤول نفى لوكالة "رويترز" استهداف مطار أبو ظبي الدولي، أو تأثير الرحلات الملاحية الجوية من وإلى المطار.

وقال: "الرحلات الجوية في المطار تسير كالمعتاد من دون أي تغيير".

ولكن بالدخول إلى الموقع الرسمي لمطار أبو ظبي، وجد أن تلك الصور "غير صحيحة"، لأن الموقع لم يعلن عن أي تغيير في جدول رحلاته، بل يعلن عن وصول رحلات وإقلاع رحلات أخرى بصورة طبيعية ومن دون أي تأخير أو إرجاء. ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن الناطق الرسمي باسم القوات الجوية اليمنية، العميد ركن عبد الله حسن الجفري، قوله: "تلك أول مرة يتم استهداف أبو ظبي بالطائرات المسيرة، بعد قصفها بصواريخ بالستية".

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت أنها شنت عدة غارات على مطار "أبو ظبي" الدولي، وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي".

وأوضحت القناة أن "سلاح الجو المسير قصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

#اليمن: الناطق الرسمي للقوات الجوية اليمنية العميد ركن عبدالله حسن الجفري للميادين: أول مرة يتم استهداف أبو ظبي بالطائرات المسيرة بعد قصفها بصواريخ بالستية — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 26, 2018

ولكن سلطات "مطارات أبو ظبي" نشرت تغريدتين، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أعلنت فيها وقوع "حادثة" في مطار أبو ظبي الدولي.

وقالت: "تؤكد مطارات أبو ظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم".

وتابعت "لم تؤثر (الحادثة) على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".