توجيه أميري عاجل بشأن راقصة "كيكي" سعودية

نشرت فتاة سعودية مقطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أحد شوارع محافظة الخبر وهي تؤدي رقصة "كيكي".

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، أمر بالقبض على الفتاة لكون الفيديو مخالفا للنظام العام، فتابعتها فرقة من البحث والتحري بشرطة الخبر، حتى جرى القبض عليها، فيما تتولى الشرطة التحقيق معها.

© AP Photo / Nasser Shiyoukhi فلسطين... النيابة تأمر بالقبض على كل من رقص "كيكي"

تقوم فكرة "تحدي كيكي" على الرقص إلى جانب سيارة متحركة على أنغام أغنية المغني دريك "إن ماي فيلينغز" الجديدة، وقد انتشر على نطاق واسع في الوطن العربي، وشارك فيه مشاهير عرب، ما دفع حكومات عدة إلى إصدار تحذيرات من أدائه، لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

واتخذت دبي ومصر إجراءات قانونية صارمة، إزاء "تحدي كيكي"، الذي اجتاح العالم والمنطقة العربية هذه الأيام، بسبب الخطورة على سلامة من يؤديها في الشوارع.

وأمرت نيابة مكافحة الجرائم المرورية، في فلسطين، بالقبض على عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب رقصة "كيكي".

وأفتى عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أحمد الحجي الكردي، بحرمة أداء رقصة "كيكي". وانضمت الكويت إلى قائمة البلدان العربية، التي اتخذت إجراءات قانونية صارمة، ضد من يخرج من سيارته أثناء سيرها ببطء، لأداء "تحدي كيكي الراقص".