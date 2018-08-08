تقارير: مقتل قائد حوثي كبير في الساحل الغربي لليمن

كشفت تقارير صحفية مقربة من التحالف، اليوم الأربعاء 8 أغسطس/آب، عن مقتل قائد عسكري حوثي في معارك بالساحل الغربي لليمن.

ونشرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، خبرا عاجلا، أفاد بمقتل قائد قوات التدخل السريع في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، منصور السودي.

© Sputnik . نجاة قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح من محاولة اغتيال في عدن

واشارت إلى أن السودي قتل على يد ألوية العمالقة في مديرية الدريهمي في الساحل الغربي لليمن

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ اليمنية بالعاصمة صنعاء، في وقت سابق، أن وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية نوعية بناء على معلومات استخباراتية عن طريق عملية استدراج لقوات العدو واختراق صفوف عدة كتائب.

وتابعت وزارة الدفاع في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه يوم الأحد، أن عملية الاستدراج والاختراق تمت في الساحل الغربي لليمن، حيث تم استدراج قوات التحالف إلى نقطة مميته تم الإعداد لها مسبقا في محيط مدينة الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

#عاجل..

مقتل قائد قوات التدخل السريع في ميليشيات الحوثي منصور السودي على يد #ألوية_العمالقة في مديرية #الدريهمي بالساحل الغربي لليمن#مصدرك_الأول pic.twitter.com/lP8jd9g0Ju — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) August 8, 2018

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وأضاف البيان أن العملية نتج عنها مصرع وإصابة واستسلام ما يزيد عن 150 من قوات التحالف، بينهم قيادات هامة، ووقوع كتيبة وأعداد متفرقة من قوات الغزاة في الحصار المميت في عدد من النقاط التي حاولت الفرار إليها بشكل عشوائي نتيجة الإرباك الذي ساد قوات العدو.