تقارير: مقتل قائد حوثي كبير في الساحل الغربي لليمن

ونشرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، خبرا عاجلا، أفاد بمقتل قائد قوات التدخل السريع في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، منصور السودي.الساحل الغربي لليمن.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ اليمنية بالعاصمة صنعاء، في وقت سابق، أن وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية نوعية بناء على معلومات استخباراتية عن طريق عملية استدراج لقوات العدو واختراق صفوف عدة كتائب.
وتابعت وزارة الدفاع في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه يوم الأحد، أن عملية الاستدراج والاختراق تمت في الساحل الغربي لليمن، حيث تم استدراج قوات التحالف إلى نقطة مميته تم الإعداد لها مسبقا في محيط مدينة الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.
#عاجل..— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) August 8, 2018
مقتل قائد قوات التدخل السريع في ميليشيات الحوثي منصور السودي على يد #ألوية_العمالقة في مديرية #الدريهمي بالساحل الغربي لليمن#مصدرك_الأول pic.twitter.com/lP8jd9g0Ju
وأضاف البيان أن العملية نتج عنها مصرع وإصابة واستسلام ما يزيد عن 150 من قوات التحالف، بينهم قيادات هامة، ووقوع كتيبة وأعداد متفرقة من قوات الغزاة في الحصار المميت في عدد من النقاط التي حاولت الفرار إليها بشكل عشوائي نتيجة الإرباك الذي ساد قوات العدو.
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