اشتباكات عنيفة في اليمن... و"أنصار الله" تصد هجوما لقوات هادي

شهدت محافظة حجة شمال غربي اليمن، اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)".

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن "مسلحي جماعة "أنصار الله" صدوا هجوما لقوات الرئيس هادي شرق سلسلة جبال أبو النار في مديرية حرض".



© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن استعادة مواقع جنوب الحديدة

وأشار المصدر إلى "مقتل وإصابة نحو 12 من قوات الرئيس هادي خلال المواجهات التي انتهت بتراجع المهاجمين".

ولفت إلى "كسر مسلحي أنصار الله زحفا لقوات الرئيس هادي باتجاه ساحل مديرية ميدي، بالتزامن مع المواجهات في مديرية حرض".

وأضاف "أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف قوات هادي، وأعطبت مدرعة، و3 آليات لهم أثناء إحباط محاولة تقدمهم".

وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة، بأن طيران التحالف دمر بسلسلة غارات تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" شرق وجنوب مديرية حيران، كانت في طريقها لشن هجوم على مدينة حيران والخط الدولي بهدف استعادتها، وذلك بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية عليهما.

وفي حرض، ذكر المصدر، أن الجيش نفذ هجوما على مواقع في الجهة الشرقية من سلسلة جبال أبو النار المطلة على قرى سعودية في قطاع جيزان.

ووفقا للمصدر "أسفر الهجوم عن تحقيق تقدم ميداني وإلحاق خسائر في صفوف مسلحي جماعة "أنصار الله"، الذين يستميتون للتمركز في مواقعهم التي يستخدمونها في قصف مواقع الجيش السعودي في جيزان".