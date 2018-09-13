الإرياني يتحدث عن خطة "أنصار الله" لتفادي ضربات التحالف في الحديدة

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة أنصار الله "الحوثيين" باستخدام مخازن للأمم المتحدة ومطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة غرب اليمن، لإخفاء عناصرها وعتادها لتجنيبها قصف التحالف.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن:" إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أدخلت عناصرها الإرهابية المسلحة وعرباتها القتالية إلى مخازن اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي في منطقة الحمادي بمحافظة الحديدة وصوامع البحر الاحمر والتي يقوم برنامج الغذاء العالمي بتخزين الدقيق فيها".

وأضاف: " المليشيا تعلم ان التحالف لا يقصف الأماكن المحمية".

وأشار الإرياني إلى:" أن دخول المليشيا نتيجة لانسحاب قادتها الميدانيين ومقاتليها بعد احتدام المعارك مع الجيش الوطني وبدعم من التحالف وتدمير تحصيناتها".

وعبر وزير الإعلام اليمني عن "استغرابه من الصمت الدولي على العمل المخالف للقوانين الدولية التي تنص على عدم استخدام المنشآت الإغاثية الدولية كأماكن للصراع والاشتباك".

ولفت إلى "أنه ليس هناك حتى اللحظة أي ردة فعل من المنظمات الأممية إزاء هذا الفعل الإجرامي المتعمد من المليشيات الانقلابية الذي يهدف إلى خلط الأوراق بعد هزائمها المتوالية في ساحات المعارك ومحاولتها اليائسة لاستخدام ورقة حماية المواقع المدنية ومنها مواقع المنظمات الدولية الإغاثية".