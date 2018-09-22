قتلى وجرحى من "أنصار الله" بقصف جوي ومدفعي في الحديدة

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، غارات على مواقع لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، "أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في منطقتي العرج والكثيب شمال الحديدة، مخلفة خسائر بشرية في صفوفها، علاوة على تدمير عتاد قتالي تابع لها".

© AP Photo / Kamran Jebreili اتفاق بوساطة عمانية مع "أنصار الله" للإفراج عن أقارب صالح

وأضافت أن " طيران التحالف شن غارات أخرى على تجمعات المليشيا في خط الكورنيش شرق مدينة الحديدة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وإعطاب عربات لها".

من جهة ثانية، "نفذت مدفعية الجيش المتمركزة في منطقة كيلو 6 قصفاً على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي شرق مدينة الحديدة، ما أدى الى تكبدها خسائر في العدد والعدة".

إلى ذلك، أشار الجيش اليمني إلى "أن مليشيا الحوثي قطعت عدداً من الشوارع الرئيسة في مدينة الحديدة بالسواتر والحواجز الاسمنتية وحفرت خنادق فيها، ونصبت مضادات أرضية في أسطح عدد من مباني المدينة، ومدافع ثقيلة وسط الأحياء السكنية".

ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.