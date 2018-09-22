مقتل عنصرين من القاعدة وجندي من النخبة الشبوانية جنوبي اليمن

قتل عنصران من تنظيم القاعدة الإرهابي وجندي من قوات النخبة الشبوانية خلال مداهمة قوات النخبة، اليوم السبت، معسكرا لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، وكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، داهمت بدعم من مروحيات التحالف، معسكرا للقاعدة في شعب أمعزيفة بمنطقة خورة في مديرية مرخة المحاذية لمحافظة البيضاء".

© AFP 2018 / Nabil Hassan اليمن: النخبة الشبوانية والتحالف يطهران مناطق في شبوة من مسلحي القاعدة

وأضاف أن:" عنصرين من تنظيم القاعدة قتلا وأصيب آخرون وتم القبض على قيادي خلال العملية، فيما سقط جندي من قوات النخبة قتيلا وجرح ثلاثة".

وقتلت قوات النخبة أمس الجمعة، القيادي في تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) نايف الصعيري الدياني خلال مداهمتها وكرا في وادي خورة بالمديرية ذاتها، كما قبضت على ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي.

وكانت قوات النخبة نفذت في 26 فبراير/ شباط الماضي بإسناد من قوات التحالف، عملية "السيف الحاسم" استهدفت معاقل للتنظيم الإرهابي بمديرية الصعيد في محافظة شبوة النفطية، تمكنت خلالها من السيطرة على المديرية بعد دخولها وادي يشبم ووادي سرع في منطقة المصينعة بذات المديرية.

وتقوم طائرات أميركية بدون طيار، بين حين وآخر، بشن غارات على مواقع لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظات البيضاء وأبين وشبوة ومأرب وحضرموت.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بوقت سابق، استهداف تنظيم القاعدة في اليمن بأكثر من 120 غارة خلال العام 2017 تركزت على محافظتي البيضاء وشبوة.